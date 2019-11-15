«Не хотел, чтобы Настя общалась с его детьми»: Подруга Анастасии Ещенко поделилась неизвестными подробностями об отношениях «доцента-расчленителя» и его жертвы

В ночь с 7 на 8 ноября в доме на набережной Мойки в Петербурге разыгралась кровавая драма: доцент СПбГУ Олег Соколов застрелил из обреза свою 24-летнюю любовницу-аспирантку Анастасию Ещенко. А после – расчленил тело и попытался утопить останки в реке.

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На суде Соколов заявил, что в последнее время часто ссорился со своей молодой возлюбленной. Якобы, из-за того, что Настю бесили его дочки от предыдущего брака. Такое заявление удивило близкую подругу Ещенко Евгению Лькьянову. Девушки вместе жили в общежитии на протяжении двух лет, да и потом не теряли связи друг с другом. Так, по словам Лукьяновой, Настя была «очень сильной и одухотворенной. Остро, но при этом трезво реагировала на любую несправедливость по отношению к людям».

- Как-то разговаривали ночью, Настя рассказывала, как зацветают яблони на Кубани - я плакала. Это было пронзительно, исполнено невероятной любви к жизни, - вспоминает Евгения.

24-летняя Анастасия Ещенко, по словам ее друзей, любила Соколова искренне и честно - и ради него даже занялась нелюбимой научной темой.Фото: СОЦСЕТИ

Настя откровенно рассказывала подруге и об отношениях с преподавателем, который был намного старше ее. Как позже признался на суде сам доцент, встречаться они начали в 2014 году. В 2015-ом Лукьянова спросила, рассказала ли Настя о своем романе родителям.

- Нет, не говорила. Еще рано. Соколов так сказал, - ответила девушка.

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При этом Евгения вспоминает, что подруга «сильно и очень чисто любила Соколова».

- Поддерживала во всем, защищала, когда его обижали, лечила, когда он болел, - вспоминает Евгения. - Скакала по камням на коне, потому что он сказал. Рассказывала, обнимая плюшевого медведя, как они с Соколовым бултыхали ногами в Неве, и как он бежал к ней, а с ноги у него слетел ботинок. Настя очень ценила разговоры с ним. Она так летала и так лучилась, что верилось в то же самое со стороны Соколова.

По словам девушки, ради Соколова Анастасия усиленно занималась историей Франции времен Наполеона Бонапарта, хотя сама не могла жить без истории России начала ХХ века. В переписке, скриншоты которой Евгения выложила на своей страничке в соцсети, Настя рассказывает, что «все меньше чувствует себя собой», но несмотря на это «старается себя не забывать».

Доцент СПбГУ Олег Соколов застрелил Анастасию в ночь с 7 на 8 ноября - а после расчленил ее тело и попытался утопить останки в Мойке. Фото: скриншот видео YouTube

У подруг заходил разговор и о детях Соколова.

«Мы ходили на «Щелкунчика», сбылась моя детская мечта, - писала Ещенко подруге 30 декабря 2017 года. – Сейчас я дома, решила, что ему (Соколову, - прим. ред.) будет лучше провести праздник с детьми. Хотя это очень больно, но, кажется правильно».

Подруга в ответ спросила, общается ли Настя с двумя дочками доцента.

«Нет, не общаюсь. Он не хочет», - написала Ещенко.

- Я читаю, как Соколова оправдывают сейчас – и в людей вообще перестаю верить. Настю, как сейчас предполагает следствие, он застрелил во сне, четыре раза перезарядил обрез. О чем здесь говорить?! Это не «оступился раз в своей долгой, честной жизни», как он выразился, слезно выпрашивая телевизор и очки, чтобы продолжать работать. Он убил и расчленил человека. Очень хорошего человека, - говорит теперь Евгения.

С Олегом Соколовым Настя часто появлялась на костюмированных балах. Фото: СПбГУ

Напомним: о трагедии, разыгравшейся в квартире ученого на набережной реки Мойки, стало известно 9 ноября 2019 года. Анастасию Ещенко - свою аспирантку и любовницу - Соколов застрелил из обреза, а после расчленил обычной ручной пилой и попытался утопить останки в реке. Доцента взяли с поличным. Вчерашний суд, на котором мужчина рыдал, выл, бился головой об стену и рассказывал историю своей трагической любви, постановил заключить его под стражу до 9 января 2020 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743163" frameborder="0"></iframe> Преподаватель СПбГУ расчленил аспирантку-любовницу.Преподаватель СПбГУ Олег Соколов убил свою 24-летнюю любовницу. Он застрелил девушку, расчленил и пытался утопить её останки в Мойке. Но в итоге сам доцент оказался в реке…

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