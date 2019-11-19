Обвиняемые в теракте в метро Петербурга: «У нас в голове были деньги и семья»

ПРОТИВ ГУМАННОСТИ

На заседании суда по теракту в метро Петербурга 19 ноября дочитали сроки, которые прокуратура просит для 11 обвиняемых. Прервать речь гособвинитель Надежда Тихонова была вынуждена из-за обморока одной из подсудимых, Шохисты Каримовой.

Сегодня в зале суда Шохиста не появилась. Для нее запросили самый маленький срок – 20 лет общего режима со штрафом в один миллион рублей.

– Гражданский иск «Петербургского метрополитена» на 110,5 миллиона рублей, который понес материальный и репутационный ущерб, выплатил компенсации потерпевшим, понес убытки из-за сокращения перевозок, считать обоснованными, – добавила Тихонова. – Гражданские иски пяти потерпевших просим удовлетворить. Вещдоки оставить при деле, а автомобиль Эрматова – конфисковать как средство совершения преступления (на нем якобы перевозили СВУ от Джалилова в квартиру на Товарищеском. – Прим. ред.).

Единственная присутствующая в зале суда пострадавшая, Марина Сеедер, попросила суд «быть менее гуманным и вынести самое строжайшее наказание». Затем слово предоставили самим обвиняемым.

«КЛАДУТ ВСЕХ В ПОЛ И НАГЛО ПОДСТАВЛЯЮТ»

Махамадюсуф Мирзаалимов прожил в квартире на Товарищеском, где нашли третье СВУ, начатое еще смертником Джалиловым, всего неделю. Он утверждает, что с Джалиловым знаком не был и что ни о какой бомбе не знал.

– Если Эрматов инсценировал свое исчезновение, почему тогда он не сказал нам избавиться от СВУ, а только потом идти в полицию? – рассуждает подсудимый. – Мы ждали полицейских, поехали вместе. Никто им не препятствовал. Какой адекватный человеку зовет полицию, зная, что дома бомба? А потом, спустя три часа, выносят дверь, кладут всех в пол и нагло подставляют.

Еще вчера Каримова благодарила Петербург за поддержку, но вскоре ей понадобилась помощь врачей.Фото: Анна ПОСЛЯНОВА

Под плач матери, которая была на каждом заседании, Мирзаалимов заявил, что в России вырос, учился, работал, даже отказался от гражданства Киргизии в пользу российского.

– У всех нас в голове были деньги, машина, женитьба, семья. Мы не говорили о терактах, – настраивает он. – Это не какое-то хулиганство: это очень серьезная статья. И на нее нужны действительно серьезные доказательства.

– Я приехал из такой дали не просто так, а чтобы зарабатывать на жизнь: у меня дети, мать, – сказал Бахром Эргашев. – В этой квартире жил всего десять дней. Утром уходил, вечером приходил, до ночи работал. У нас даже времени поговорить не было, все сразу спать ложились. Я ни в чем не виноват. Мои предки погибли, чтобы защитить Россию!

На заработки ради семьи приехал в Петербург и Сейфулла Хакимов.

– Уверен, того, что нашли в квартире, никогда там не было, – считает он. – Сами подумайте, если бы дома была бомба, я бы сидел и ждал участкового? Я ничего не знал. В чем моя ошибка? Прокурор даже не упомянула о доказательствах обо мне: у меня ничего не нашли, ни один свидетель обо мне ничего не сказал, ни один из сидящих со мной мальчиков тоже. Я ничего не имеют против граждан России. У меня проблемы с сердцем, и я еле терплю до конца заседания. Не знаю, что с детьми, как они выживают без меня, чем питаются.

«НЕ УСПЕЛА ОБНЯТЬ»

Первым из адвокатов слово взял защитник трех выступавших обвиняемых и Азамжона Махмудова Марат Сагитов. Он заявил, что нет никаких доказательств причастности его подзащитных к теракту.

– Факт проживания в одной квартире и то, что они созванивались, доказывает, что их завербовали в преступное сообщество? У них было два ключа от квартиры на всех, – отрезал Сагитов. – Какими гипотетически способностями должен был обладать Махамадюсуп Эрматов, чтобы за такой короткий срок всех завербовать? Есть ли хоть один свидетель или одна запись камер видеонаблюдения того, что они изучают охрану станций метро, что они охраняют квартиру? Если они были реальными сообщниками, зачем было созваниваться? Они могли говорить дома. Почему после теракт они не разъехались? Неужели Эргашева – не знающего ни языка, ни города – специально вызвали из Киргизии за две недели до теракта?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/744790" frameborder="0"></iframe> Обвиняемые в теракте в метро Петербурга: «У нас в голове были деньги и семья».Анна ПОСЛЯНОВА

Отдельные вопросы у адвоката вызывает следственный эксперимент с муляжом бомбы. Установили, что крышку огнетушителя пилили три-четыре часа с перерывами, и не слышать этого жители квартиры не могли.

– Но эксперимент не учитывалась вероятность отсутствия моих подзащитных дома! – подчеркивает Сагитов. – Даже если бы они слышали и не сообщили в полицию – это уже другая статья. Кроме того, соседи не подтвердили, что видели, как таскали сумки, и что был слышен шум резки металла. Во время осмотра квартиры участковым после пропажи Эрматова никаких подозрительных предметов не заметили, а жильцы вели себя спокойно.

Остальные адвокаты попросили неделю на осмысление слов прокурора и переводы. Следующее заседание назначили на 26 ноября.

– Я объявляю голодовку, – призналась в коридоре суда мать Мирзаалимова Яркинай. – Ему просят 27 лет тюрьмы. Когда он выйдет, ему будет 51 год. А я… Я уже сдохну! Даже не успела его обнять…

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