«Открытое проявление циничности»: Смертник Джалилов не был в состоянии аффекта во время взрыва в метро
Что чувствовал и о чем думал смертник Акбарджон Джалилов перед взрывом в метро в Санкт-Петербурге? Сейчас это пытаются выяснить в Ленинградском окружном военном суде. Террорист скончался 3 апреля 2017 года в результате взрыва на перегоне «Сенная площадь» – «Технологический институт». Трагедия унесла жизни 15 пассажиров, 67 человек получили ранения. На скамье обвиняемых теперь 11 обвиняемых. Всем им провели психолого-психиатрическую экспертизу. Посмертно ей подвергся и сам Джалилов. Эксперты пытались выяснить, в каком состоянии находился смертник и осознавал ли он, на какой поступок идет.
- Представитель прокуратуры сегодня зачитала психолого-психиатрические экспертизы на всех обвиняемых, - рассказал "КП-Петербург" адвокат четверых обвиняемых Марат Сагитов. - Из заключение следует, что все они вменяемы и в состоянии аффекта никто из них не находился, в том числе сам смертник Джалилов. Также всем дали психологические характеристики. Они похожи между собой у всех.
В суде обвиняемым зачитали результаты психиатрической экспертизыФото: Олег ЗОЛОТО
Джалилов, по мнению экспертов, был амбициозен, у него был повышенный уровень притязаний. При этом он умел контролировать свои желания и эмоции. Акбарджон был умен, у него высокие интеллектуальные данные и большой круг интересов. При этом он не был агрессивным или конфликтным. Легко устанавливал контакты, был общительным. Правда, в разговорах все же соблюдал осторожность. Был скрытным и не делился тем, что чувствует.
При этом эксперты отметили разницу до осени 2015 года и после.
- В это время он, по версии следствия, ездил в Сирию, где был обучен боевым навыкам, - пояснил Марат Сагитов.
Обвиняемые отличаются эгоцентричностью, по мнению экспертовФото: Олег ЗОЛОТО
Если раньше Джалилов был подвержен влиянию, то после он стал напористее, его взгляды и мировоззрение резко изменились. Взгляды террориста стали радикальными, у него было "открытое проявление циничности". В момент теракта Джалилов осознавал свои действия.
Обвиняемые отличаются эгоцентричностью, по мнению экспертовФото: Олег ЗОЛОТО
В суде также заслушали запись разговора, предположительно, между одним из обвиняемых Аброром Азимовым и смертником Джалиловым. Разговор был на узбекском языке. Перевода в суде при этом не приводилось.
- Азимов не признал свой голос, сказал, что это не он, - пояснили "КП-Петербург" адвокаты.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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