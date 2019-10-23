Друг смертника, устроившего теракт в метро Петербурга, планировал взорвать корабль во Владивостоке

Теракт в метро Санкт-Петербурга мог стать не единственным в апреле 2017 года. Об этом рассказали на заседании суда по делу о взрыве в подземке. У смертника Акбаржона Джалилова, скончавшегося после подрыва СВУ, был подельник, который должен был одновременно с ним привести в действие бомбу в порту Владивостока.

- По этому уголовному делу проходит свидетель гражданин Киргизии Мухаммаджон Турдиев, который давал показания в качестве свидетеля, - рассказала "КП-Петербург адвокат Мунавара Канцерова. - Мы ходатайствовали о допросе этого человека, который к нашим обвиняемым не имеет отношения. Турдиев, как следует из показаний, был знаком с Джалиловым. Но наших подсудимых он не знает. Сейчас он находится в Киргизии. Мы ходатайствовали о его допросе по видеосвязи. Но следствие предоставило заявление свидетеля, где он отказывается и просит зачитать те показания, которые он дал ранее.

Турдиев не захотел давать показания в суде

В своих показаниях Турдиев рассказал, что вместе с Джалиловым проходил обучение в Сирии взрывному делу. После этого их направили в Россию для совершения терактов. Взрывы должны были прогреметь в один день. Один в метро Петербурга, другой на корабле во Владивостоке. Но по счастливому для Дальнего Востока стечению обстоятельств въехать в Россию будущий террорист не смог. У него были проблемы с нарушением миграционного законодательства. Из-за этого его не пустили на территорию страны.

Теракт унес жизни 15 пассажиров. Фото: ГСУ СК России

- Мы подавали ходатайства, например, по поводу переводчика, который участвовал на стадии предварительного следствия, - поясняет Мунавара Канцерова. - Она не предупреждалась об уголовной ответственности за неправильный перевод. Мы не нашли ее подписи. Также доверенность на проведения перевода она выписывала себе сама. Мы хотели, чтобы был допущен другой переводчик. Потому что, на наш взгляд, она переводила неправильно. Это касается аудиофайла, где якобы записан разговор Джалилова и подсудимого Аброра Азимова.

Обвиняемые по делу о теракте в Петербурге

Сейчас суд в Петербурге подходит к концу. Вскоре обвинение с защитой перейдет к прениям.

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