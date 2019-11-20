Проект бюджета Петербурга на 2020 год приняли во втором чтении

В Мариинском дворце 20 ноября 2019 года на очередном заседании ЗакСобрания городской бюджет на 2020 год прошел второе чтение. Приняли его с 37 голосами «за» и четырьмя «против». Ко второму чтению было подготовлено 25 поправок, из которых парламентарии поддержали три. Две внес губернатор Северной столицы Александр Беглов, третью – фракция «Единая Россия». Заслушали на заседании и все остальные предлагаемые поправки, однако они не набрали нужного количества голосов и утверждены не были. Впрочем, некоторая часть из них оказалась отражена в трех принятых.

Так, с учетом поправок доходы городской казны в следующем году увеличатся на 10,2 миллиарда рублей и составят 674,9 миллиарда. Расходы возрастут на 26,3 миллиарда и будут равны 727,7 миллиардам рублей. В том числе это будут и расходы развития – 106 миллиардов. А это 15 процентов от собственных расходов бюджета. Таким образом, дефицит бюджета определен в 52,7 миллиарда, что составит 8 процентов от собственных доходов.

Основное увеличение доходов в следующем году городу даст поступление 5 миллиардов рублей из федерального бюджета. Кроме того, 5 миллиардов поступят в казну от платы за проезд в автобусах.

Что касается тарифов на транспорт, стоимость разового проезда в Санкт-Петербурге в 2020 году увеличится на 10 рублей. И будет составлять 50 рублей – в наземном транспорте и 55 рублей – в метро. При этом по проездным цена увеличится всего на 4 процента. Так город перестанет субсидировать поездки туристов. А за счет повышения разовых цен на проезд Петербург сможет расширить парк общественного транспорта.

Ранее Александр Беглов также заявил, что проезд по «Подорожнику» станет дороже на 2 рубля. И составит таким образом 38 рублей – в подземке и 33 рубля – в автобусах, троллейбусах и трамваях.

КСТАТИ

В поправках к бюджету также учтены средства на строительство транспортной развязки к «Экспофоруму» в районе реки Пулковки – 725 миллионов рублей.

– Эти средства будут направлены на транспортное обеспечение проведения в Петербурге заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств БРИКС в 2020 году, – отметили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Евгения Елина.

Напомним, что первое чтение главного финансового документа Петербурга прошло 30 октября. Всего по поводу бюджета-2020 состоялись 46 рабочих совещаний, а таже прения Смольного и Бюджетно-финансового комитета ЗакСа.

А ЧТО ЕЩЕ?

На что увеличили средства поправкой ко второму чтению бюджета:

- содержание и благоустройство города – 2,2 миллиарда рублей

- поддержку предпринимательства – 263 миллионов рублей,

- строительство социальной инфраструктуры – 2,6 миллиарда рублей,

- общественный транспорт – 14,5 миллиарда рублей,

- обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей – 1,8 миллиарда рублей,

- капитальные ремонты – более 1,7 миллиарда рублей,

- культуру – более 1 миллиарда рублей.

СКАЗАНО

Председатель ЗакСобрания Петербурга Вячеслав Макаров:

– Благодарю всех, кто участвовал в работе над «шлифовкой» бюджета за неравнодушный подход к делу. Всегда важно, чтобы подготовка поправок велась сбалансировано. Ведь депутаты могут подавать любые предложения, в том числе и экзотические. Мы получаем десятки поправок даже не на миллионы, а на триллион рублей, но далеко не все они просчитаны и выверены. И самое главное. Сейчас бюджет уже практически сформирован. Я обращаюсь ко всем ответственным лицам, к главным распорядителям бюджетных средств – объявите и проведите конкурсы в начале следующего года. Тогда мы сможем приступить к реализации бюджета уже в первые месяцы и исполним его в целом за год.