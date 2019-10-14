Смольный одобрил проект бюджета на 2020 год в 700 миллиардов рублей

Деньги - кровь экономики. Пока человечество не придумало другой универсальной системы расчетов, всем приходиться считать финансы. Именно этим 14 октября занимались на заседании малого правительства Петербурга в Смольном. Одним из главных вопросов был проект бюджета на 2020-й год. В итоге его, объемом в 701,4 миллиарда рублей, все же одобрили.

- Расходы впервые превысят планку в 700 миллиардов, - заявил глава комитета по финансам Северной столицы Алексей Корабельников.

При этом ожидаемые доходы города составят 664,7 миллиарда, что означает дефицит в 36,7 миллиарда рублей (5,2 процента). Впрочем, это не трагедия, бюджетный кодекс допускает размер «недостачи» вплоть до 15 процентов.

- Все нормы выполнены, уровень дефицита мы оцениваем как неопасный. Он будет покрыт за счет заимствований: у федерального казначейства, при помощи гособлигаций или других средств, - пояснила корреспонденту «КП-Петербург» доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Наталия Иванова.

При этом два года назад бюджет был даже профицитным, но сейчас финансовая ситуация, увы, не самая лучшая. Именно поэтому достижение цели в триллион рублей к 2024 году (таким должен стать бюджет), о которой заявил Алексей Корабельников, видится экспертами несколько оптимистичным.

- Для этого доходы должны расти ежегодно на 85-90 миллиардов. За прошлый год было около 70. Мы нефть и газ не добываем, поэтому деньги могут пойти только от развития экономики. Наши традиционные сферы - судостроение, фармпроизводство, логистика, машиностроение, - заявила Наталия Иванова.

Бюджет Петербурга - социальный, но чтобы он рос, всем надо больше работать.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Сейчас около половины бюджета - налог на доходы физических лиц. Другими словами, это средства, отчисляемые от зарплаты каждого петербуржца. Еще 30 процентов дает налог на прибыль предприятий. И именно эти статьи поступлений должны заметно прибавить. Значит надо работать и зарабатывать больше. Как тут не вспомнить про обещанный рост зарплат? Но и другие пути есть.

- Мы делаем ставку на крупные предприятия, а малый бизнес пока приносит очень немного в бюджет. Наверное стоит помочь с развитием и ему, тогда эта сфера экономики будет более заметна, - считает эксперт.

К слову, около 36 миллиардов, по подсчетам Смольного - недоплаченные от «серых» зарплат деньги. По подсчетам чиновников, около 12 процентов горожан работают неофициально, а значит не платят налогов. Вывести их из тени - задача номер один.

Не менее важно собирать отчисления и с трудовых мигрантов, пока это удается не полностью. В городском правительстве даже задумались о введении электронной карты мигранта, дабы деньги с гастарбайтеров не уходили мимо городского «кармана».

Но есть и хорошие новости. В конце концов, для простых петербуржцев важны не столько цифры - они пусть остаются специалистам - а то, насколько комфортно им в городе жить. И тут повод для оптимизма имеется, ведь три четверти расходов бюджета 2020 года пойдут именно «социалку».

157,6 миллиардов направят на развитие образования, 120,4 выделят на здравоохранение, 117,5 – на развитие транспортной системы, 86,1 миллиарда запланированы на соцподдержку горожан.

- Это разделение на «социальный город», «комфортный город», «умный город» и «открытый город» мне очень нравится. Я, как и любой житель хочу иметь комфортный транспорт, хорошие дороги и прочее. Пока нам не до «суперпроектов», но надо спокойно работать и двигаться вперед, - подытожила Наталия Иванова.

Справка «КП»:

Бюджет 2020 года разделен на четыре программы:

– «Социальный город» (здравоохранение, образование, спорт и культура) - около 440 миллиардов рублей.

– «Комфортный город» (развитие транспортной системы, коммунальная инфраструктура, энергетика и благоустройство) - 155 миллиардов. – «Умный город» (развитие экономики: промышленность, бизнес, туризм) - 27 миллиардов.

– «Открытый город» (безопасная городская среда и прочее) - 30,3 миллиарда рублей.

Уже 15 октября одобренный проект бюджета поступит в парламент Санкт-Петербурга. К концу ноября депутаты должны рассмотреть и одобрить документ, а после он уйдет на подпись губернатору Александру Беглову.