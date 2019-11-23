2019-11-23T11:58:08+03:00
Общество

«Тетрис челлендж» по-росгвардейски: инженерно-технический отдел ОМОН показал, что находится внутри автомобиля разминирования

К нашумевшей акции санкт-петербургская Росгвардия присоединилась первой среди всех всех подразделений по стране
Сергей ВОЛЧКОВ
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Все желающие получили возможность посмотреть, что находится внутри автомобиля разминирования.Все желающие получили возможность посмотреть, что находится внутри автомобиля разминирования.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Международная акция «Tetris Challenge» появилась уже давно, но до сих пор не сбавляет обороты – чуть ли не каждый день к ней присоединяются все новые и новые ведомства и службы. Сегодня, 23 ноября, свой «живой тетрис» решил собрать инженерно-технический отдел ОМОН главного управления Росгвардии по Санкт-Петербург и Ленобласти. Да не простой: всем желающим разрешили заглянуть в, можно сказать, святая святых – служебный автомобиль разминирования. Выглядит солидно.

Впечатляет, не правда ли? Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Впечатляет, не правда ли? Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

- Инструменты и снаряжение используются взрывотехниками во время обнаружения, обезвреживания и уничтожения взрывоопасных предметов, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства, добавив также, что в этом году инженерно-технический отдел ОМОН отпраздновал юбилей: он был создан 15 марта 1994 года. За 25 лет сотрудники провели более 18 000 выездов и уничтожили больше тонны взрывчатых веществ, 124 000 снарядов и около 30 000 боеприпасов.

Напомним: первая акция «Tetris Challenge» прошла в Санкт-Петербурге около двух месяцев назад. За это время свои «живые тетрисы» успели собрать инспекторы ГИБДД, музей железных дорог, Горэлектротранс и другие службы и ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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