Петербургский музей железных дорог присоединился к Tetris Challenge
Флэшмоб с фотографиями атрибутов социальных служб, разложенных, будто по правилам игры в «Тетрис», буквально взорвал интернет. К набравшему популярность челленджу теперь присоединился и музей железных дорог России в Санкт-Петербурге. Его сотрудники организовали тематическую фотосессию и разместили снимок в своем Instagram.
- Мы очень старались, так что поддержите пост лайками и комментариями. А тот, кто угадает первым, как называется серебристая стальная деталь в правом нижнем углу, получит подарок - приглашение в Музей и возможность попробовать себя в роли машиниста тепловоза ТЭП70БС, - комментируют свое творчество работники музея в сети.
Публикация в Instagram уже набрала почти 300 лайков и множество комментариев подписчиков.
Напомним, в Tetris Challenge уже приняли участие сотрудники скорой помощи, работники метрополитена, служба аварийных работ, горэлектротранс и многие другие.
ИСТОЧНИК KP.RU