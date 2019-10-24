2019-10-24T19:08:32+03:00
Общество

Петербургский музей железных дорог присоединился к Tetris Challenge

Свою версию флэшмоба сотрудники музея показали в Instagram
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Публикация в Instagram уже набрала почти 300 лайков и множество комментариев подписчиков. Фото: Музей железных дорог.Публикация в Instagram уже набрала почти 300 лайков и множество комментариев подписчиков. Фото: Музей железных дорог.
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Флэшмоб с фотографиями атрибутов социальных служб, разложенных, будто по правилам игры в «Тетрис», буквально взорвал интернет. К набравшему популярность челленджу теперь присоединился и музей железных дорог России в Санкт-Петербурге. Его сотрудники организовали тематическую фотосессию и разместили снимок в своем Instagram.

- Мы очень старались, так что поддержите пост лайками и комментариями. А тот, кто угадает первым, как называется серебристая стальная деталь в правом нижнем углу, получит подарок - приглашение в Музей и возможность попробовать себя в роли машиниста тепловоза ТЭП70БС, - комментируют свое творчество работники музея в сети.

Публикация в Instagram уже набрала почти 300 лайков и множество комментариев подписчиков.

Напомним, в Tetris Challenge уже приняли участие сотрудники скорой помощи, работники метрополитена, служба аварийных работ, горэлектротранс и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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