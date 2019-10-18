2019-10-18T15:50:47+03:00
Общество

Горэлектротранс Петербурга принял участие во флеш-мобе Tetris Challenge

Аварийно-восстановительная служба показала оснащение, с помощью которого специалисты быстро ремонтируют трамваи [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Горэлектротранс Петербурга принял участие во флеш-моб Tetris Challenge, показав "трамвайную скорую" / Фото: ГорэлектротрансГорэлектротранс Петербурга принял участие во флеш-моб Tetris Challenge, показав "трамвайную скорую" / Фото: Горэлектротранс
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Флеш-моб #TetrisChallenge, начавшийся с немецких полицейских, набирает обороты. Новым участником всемирно марафона стал Горэлектротранс Петербурга. В пятницу, 18 октября, организация показала свою так называемую «трамвайную скорую» - аварийно-восстановительную службу, которая оперативно ремонтирует вышедший из строя общественный городской транспорт.

- Для нас участие в Tetris Challenge не является чем-то нестандартным. В каждом автомобиле Аварийно-восстановительной службы всё оборудование находится на своих местах. На то, чтобы достать одну деталь, уходит 10-15 секунд. Работаем слаженно, в чём-то это напоминает работу пожарных. Периодически выкладываем всё оборудование для проверки – также, как и сегодня, - рассказал сотрудник компании Александр Савельев.

Специалисты аварийной бригады сделали описание своего технического оснащения. Так фото марафона действительно выглядит, как упаковка игры / Фото: Горэлектротранс

Специалисты аварийной бригады сделали описание своего технического оснащения. Так фото марафона действительно выглядит, как упаковка игры / Фото: Горэлектротранс

Специалисты Горэлектротранса показали оснащение машины оперативной службы, выложив рядом с ней оборудование, которое используют рабочие. Здесь и предупредительные дорожные знаки, конусы, лестницы, а также большое количество инструмента. Однако в одном кадре удалось разместить только около 80 процентов всех материалов и приспособлений, которые используют рабочие. Остальные остались в грузовике.

Горэлектротранс уже не первый, кто в Петербурге принял участие во флеш-мобе. Так, в «тетрис» поиграли петербургские инспекторы ГИБДД, врачи скорой помощи и сотрудники метрополитена.

Горэлектротранс Петербурга принял участие во флеш-моб Tetris Challenge.

ИСТОЧНИК KP.RU

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