Версия: Олег Соколов мог убить Анастасию Ещенко из-за скорого приезда ее родителей

В жуткой истории с убийством 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко ее бывшим научным руководителем Олегом Соколовым до сих пор, несмотря на все усилия следователей и журналистов, хватает белых пятен. И одно из них – мотив зверской расправы. Не так давно в деле появилась новая версия: журналисты некоторых СМИ предположили, что причиной убийства мог стать скорый приезд родителей Анастасии и ее желание уйти от Соколова. Такую информацию они якобы получили от родителей убитой аспирантки. Однако в интервью «Комсомолке» отец Ещенко рассказал, что эта версия не имеет ничего общего с реальностью, а информацию у них получили обманом.

- Мы не знаем, почему это случилось, - рассказал Олег Ещенко. – Мы пытаемся это анализировать, но у нас ничего не связывается. Никаких предпосылок для несчастья не было.

Олег Соколов убил Анастасию Ещенко в ночь с 7 на 8 ноября - выстрелил в висок из обреза мелкокалиберной винтовки, а после расчленил и попытался утопить части тела в реке Мойке. Фото: Скриншот видео YouTube

При этом наш собеседник отметил, что в Санкт-Петербург они с супругой – матерью Анастасии – действительно собирались. Но это вряд ли могло стать причиной убийства.

- Конечно, если бы мы узнали, мы были бы против этих отношений, - констатировал Олег Сергеевич. – Потому что там никакого будущего нет.

Поделился отец Анастасии и еще одной недавней историей: по его словам, вчера, 22 ноября, ему позвонил некий мужчина и, представившись следователем, принялся задавать множество вопросов – якобы в целях содействия расследованию. А после – опубликовал материал с ответами в одной из федеральных газет.

- Я, если честно, не хочу больше эту тему обсуждать, - признался Олег Сергеевич. – Мы и так, по-моему, наговорили уже больше, чем нужно было.

Напомним: в ночь с 7 на 8 ноября Соколов в своей квартире застрелил Анастасию Ещенко из обреза мелкокалиберной винтовки. А после - расчленил и попытался утопить останки в реке Мойке неподалеку от собственного дома. На суде опальный историк рыдал и бился головой о стенку, а также признался, что убил девушку из-за того, что она ненавидела его детей от предыдущих браков. Однако, по словам соседки Анастасии по общежитию, все было совсем не так - это Соколов запрещал девушке общаться со своими детьми.

Сейчас Олег Соколов находится в СИЗО - и пробудет там как минимум до 9 января 2020 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/744211" frameborder="0"></iframe> История студентки, убитой доцентом-историком.Доцент-историк Олег Соколов застрелил свою молодую любовницу из обреза, а затем расчленил пилой. Родные и близкие говорят, что ученый был первой любовью юной Насти. И….последней.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/744211" frameborder="0"></iframe> История студентки, убитой доцентом-историком.Доцент-историк Олег Соколов застрелил свою молодую любовницу из обреза, а затем расчленил пилой. Родные и близкие говорят, что ученый был первой любовью юной Насти. И….последней.

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