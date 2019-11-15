«Его хотели за это повесить, но отмазал отец-полковник»: Доцент Соколов в молодости утопил ученого на съемках фильма «Россия молодая»
С каждым днем о жизни доцента 63-летнего доцента Олега Соколова, убившего и расчленившего свою любовницу-аспирантку Анастасию Ещенко, открываются все новые подробности. В молодости будущий ученый охмурял школьниц, будучи преподавателем СПбГУ регулярно крутил романы со студентками, был помешан на Наполеоне, а на исторических реконструкциях всегда выступал в роли французского бригадного командира времен Бонапарта.
В суде ученый слезно уверял, что впервые оступился и раньше не был судим. Но как оказалось, по вине петербургского «профессора Мориарти» погибла не только Настя Ещенко. В 80-х годах Олег Соколов участвовал в съемках фильма «Россия молодая». Участники картины до сих пор помнят, как историк погубил корабль с молодым ученым на борту.
Олег Соколов хотел плыть в шторм Фото: Михаил Воробьев
«ЧТО МЫ, НЕ МОРЯКИ?»
В съемках картины был активно задействован морской исторический клуб Ленинграда, членом которого был Соколов.
- Мы тогда первыми не только в Советском Союзе, но и во всем мире проводили исторические реконструкции, - рассказывает одна из основательниц клуба Ирина Федорова. – В 1979 году к нам пришел Соколов, как представитель райкома комсомола Петроградского района. Сказал, что учится в университете, любит историю, и хотел бы участвовать в реконструкциях. Стал у нас инструктором по исторической части. Поначалу он был тихий, спокойный. Но потом почувствовал власть и изменился на глазах.
Фрегат "Нева" справа плыл на съемки фильмаФото: Артем КИЛЬКИН
25-летний историк принес документы о прохождении курсов судовождения и вскоре его назначили командиром фрегата «Нева». В 1981 году этот корабль выбрали для съемок в «России молодой». Судно, вместе с еще одним кораблем, предстояло перевести из Ленинграда в Приморск.
Рудольф Пожогин помнит, как Соколов утопил его корабльФото: Артем КИЛЬКИН
- За штурвалом «Невы» должен был стоять Соколов, за штурвалом другого корабля – я, - вспоминает главный основатель клуба и супруг Федоровой Рудольф Пожогин. – Но в тот день начался шторм, и я был против выхода в море. Представитель киностудии настаивал, что надо идти, потому что за простой нужно платить большие деньги. И Соколов начал кричать: «Что мы, не моряки? Мы любой шторм можем покорить!». Ну ладно, раз такие смелые, мы и пошли. Я не думал, что все закончится так трагически.
«ПЕРВЫМ ПРЫГНУЛ В ШЛЮПКУ»
Во время шторма, по словам Пожогина, Олег Соколов ударился в безумство и начал воображать, что нужно создать антураж старинных времен.
- Ему была важна романтика, а не безопасность. Он ощущал себя на корабле как в средние века, - недоумевают супруги. – Начал расставлять паруса, открывать затворы на люках. Потом нам рассказали, что он хотел создать экзотическую ситуацию. На палубу пошла волна, трюм затопило. А он даже не обращал на это внимание, не откачивал воду. Кричал, что мачту надо отрубить. Видимо, в фильмах видел. Зачем ее рубить? И корабль пошел ко дну.
Олег Соколов бросил команду и первым уплыл с корабля Фото: Михаил Воробьев
Олег Соколов был командиром и по всем правилам должен был последним покинуть судно. Но все произошло наоборот.
- Я заметил, что второй корабль отстает. Развернулся и пошел к ним, но когда мы приплыли, «Нева» уже начала погружаться под воду, - вспоминает Пожогин. - И Соколов в первую очередь стал спасать свой чемоданчик с антикварными подсвечниками. Схватил его и первым прыгнул на шлюпку. Поплыл один, не стал никого спасать.
По словам Пожогина, на борту, кроме Соколова была команда примерно из пятнадцати человек – преимущественно это были подростки, которые занимались в клубе. Всех их командир просто бросил на произвол судьбы. Сам пришвартовался к кораблю Рудольфа, поднялся на борт и спокойно наблюдал, как тот вылавливает из воды людей с тонущей «Невы».
Фрегат "Нева" (справа) был затоплен СоколовымФото: Артем КИЛЬКИН
«ПОБЕЖАЛ ЗА ПОМОЩЬЮ К ПАПЕ»
Когда экипаж был спасен, стали пересчитывать людей. И оказалось, что одного человека не хватает.
- Подростки рассказали, что 29-летний ученый Владимир Сорокин запутался в снастях, его пытались вытащить, но не смогли, - вспоминает Пожогин. – Просили Соколова: «Помоги», но он прыгнул в шлюпку и уплыл. Вот такой капитан корабля. Подростки были взбешены. Они хотели его повесить за это. Но я не дал, запретил им его трогать. Думал, все по закону решим.
Соколов уже тогда наряжался в треуголку Фото: Михаил Воробьев
Погибший ученый занимался социальной психологией, ему прочили большое будущее. Для всего клуба его потеря стала большой трагедией, но не для Соколова.
- Он легкомысленно отнесся, - недоумевает Ирина Федорова. - Даже не сразу извинился перед матерью Владимира. А когда понял, что дело пахнет судом, побежал за помощью к папочке – полковнику. В деле потом каким-то образом появились подставные свидетели. Получилось, что Соколов чистый и пушистый. Свалил все на руководителя клуба (Пожогина, - прим. ред.), говорил, что его заставили вести корабль.
Ирина Федорова плыла с мужем на втором кораблеФото: Артем КИЛЬКИН
После кораблекрушения морскому клубу пришел конец. А Олег Соколов, по словам нескольких членов морского клуба, с которыми связывалась «КП», получил по суду два года условно.
- Нас возмущает, что Соколов кричит, будто он основоположник исторической реконструкции, - вздыхает Федорова. – Мы ей занимались десять лет еще до того, как он к нам пришел. А он все угробил, а потом идею присвоил себе. Мы его знаем, как лживого человека.
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Анастасия Ещенко была не единственной жертвой историка Соколова?
КСТАТИ
Адвокат опровергает судимость
Сам Соколов на суде заявил, что раньше никогда не был судим. На этом же настаивает и его адвокат.
- Информация про судимость - голословная клевета, у защиты есть документы, опровергающие это, - говорила ранее адвокат ученого Александр Почуев.
Сведений о судимости Соколова также нет в информационном центре МВД.
Олег Соколов не был основоположником исторической реконструкции, идею он взял у морского клубаФото: Артем КИЛЬКИН
ДОСЛОВНО
Актер из фильма «Россия молодая» Степан СТАРЧИКОВ:
- Я помню, как утонул тот корабль. На нем должны были снимать все палубные сцены. Был ли там Соколов, я понятия не имею. Но слышал, что на борту было много алкоголя и они плыли в шторм.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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