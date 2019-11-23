В соцсетях рассказали о массовых увольнениях в СПбГУ из-за дела историка Олега Соколова

Дело историка Олега Соколова, с 7 на 8 ноября убившего и расчленившего свою 24-летнюю любовницу Анастасию Ещенко, нанесло серьезный урон репутации Санкт-Петербургского государственного университета. И на этом история, похоже, не заканчивается. Вчера, 22 ноября, в соцсетях появилась информация о том, что с факультетов СПбГУ уволили всех преподавателей, которые когда-либо крутили романы со студентками. Первым соответствующую запись опубликовал twitter-аккаунт «Противная Маша».

- Из раздела «Преподаватели» их фамилии уже убрали, а часы приёма пока остались, - написала его владелица. - Так повлияло дело Соколова на администрацию. Жаль, что для принятия таких мер нужно было расчленить человека.

Связаться с пресс-службой университета «Комсомолке» на данный момент не удалось. Однако источник в профкоме студентов сообщил, что информация о массовых сокращениях вполне может оказаться фейком.

Олег Соколов и Анастасия Ещенко в 2016 году. Через три года он застрелит ее из обреза винтовки, а тело расчленит и попытается утопить останки в реке. Фото: Скриншот видео YouTube

- У нас ни о чем таком не слышно, - рассказала девушка, попросившая не называть в статье ее имя и фамилию. – Тем более я лично знаю некоторых преподавателей, которые имели или имеют отношения со студентками, и они до сих пор представлены на сайте. Скорее всего, это просто вброс.

Напомним: в ночь с 7 на 8 ноября Соколов в своей квартире застрелил Анастасию Ещенко из обреза мелкокалиберной винтовки. А после - расчленил и попытался утопить останки в реке Мойке неподалеку от собственного дома. На суде опальный историк рыдал и бился головой о стенку, а также признался, что убил девушку из-за того, что плохо относилась к его дочерям от предыдущих браков.

Сейчас Олег Соколов находится в «Крестах» - и пробудет там как минимум до 9 января 2020 года.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/744211" frameborder="0"></iframe> История студентки, убитой доцентом-историком.Доцент-историк Олег Соколов застрелил свою молодую любовницу из обреза, а затем расчленил пилой. Родные и близкие говорят, что ученый был первой любовью юной Насти. И….последней.

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