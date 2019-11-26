2019-11-26T17:10:04+03:00
Общество

Бабушка Ивана Урганта перенесла операцию

В Александринском театре «Комсомолку» заверили, что госпитализация Нины Ургант была запланированной
Петр КИБЕРСергей ВОЛЧКОВ
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Слухи о срочной госпитализации Нины Ургант оказались несколько преувеличенными.Слухи о срочной госпитализации Нины Ургант оказались несколько преувеличенными.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Новости о срочной госпитализации актрисы Нины Ургант, да еще и с операцией, всколыхнули Петербург днем 26 ноября. И если для столичного зрителя артистка больше известна как бабушка шоумена Ивана Урганта, то для города на Неве она - величина значимая. Впрочем, слухи как всегда оказались несколько преувеличенными, а операция оказалась плановой.

- Ничего страшного не происходит, - заверили «Комсомолку» в пресс-службе Александринского театра, где служит Нина Ургант. - Это была просто плановая операция на глазах. Как скоро Нина Николаевна вернется в строй, увы, сказать не можем, но обычно реабилитационный период после таких операций достаточно короткий.

При этом ей даже не пришлось брать больничный, так как 90-летняя актриса уже давно не выходит на сцену Александринки. Последний спектакль с ее участием прошел в театре более 20 лет назад.

При этом Нина Ургант внимательно следит за жизнью драмтеатра и накануне даже подписала открытое письмо коллектива Александринского театра, который выступил с претензиями в отношении балетмейстера Бориса Эйфмана. Артистам не понравилось засилье постановок драматурга на сцене Александринки, которую Эйфман, по их мнению, практически считает своей вотчиной.

Кроме Нины Ургант подписи под обращением к общественности поставили художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, Эра Зиганшина, Сергей Паршини другие известные артисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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