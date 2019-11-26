2019-11-26T20:02:18+03:00
Общество

В Смольном рассказали, когда в Петербурге включат новогоднюю иллюминацию

Огни на Невском проспекте зажгутся 1 декабря, а спустя три недели засияет елка на Дворцовой площади
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Когда в Петербурге включат новогоднюю иллюминацию.Когда в Петербурге включат новогоднюю иллюминацию.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Новогодние праздники стремительно приближаются. Преображение Петербурга началось еще в первые дни ноября. За два месяца до Нового года стартовал монтаж светового оформления. В этом году город засияет еще ярче. Гирлянд и лампочек будет на 30% больше, чем в прошлом году. Пока кипела работа по адресам, на улицах появились первые елочки.

К концу месяца подготовительные работы почти завершились. Вскоре город предстанет во всей красе. Включать новогоднее освещение будут поэтапно. В первую очередь загорится иллюминация, которая входит в основную программу оформления. Произойдет это 1 декабря.

Огни на главной елке зажжет Дед Мороз. Фото: Артем КИЛЬКИН

Огни на главной елке зажжет Дед Мороз.Фото: Артем КИЛЬКИН

- К 10 декабря на улицах засияют новые проекты оформления, - рассказал «Комсомольской правде в Петербурге» председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол. – Спустя десть дней зажгутся огни на новогодних елях.

Украшать главную площадь города будет 25 метровая елка – самая высокая и нарядная. Монтировать ее начнут 2 декабря. Работы продлятся чуть меньше трех недель – до 19 декабря.

Спустя два дня, 21 декабря, Дворцовую площадь посетит Дед Мороз. Он приедет прямиком из Великого Устюга, чтобы вместе с горожанами прокричать известную каждому фразу: «раз-два-три, елочка, гори». Насладиться праздничным убранством горожане и гости Петербурга смогут до 15 января.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Встречать 2020 год на Дворцовой площади соберутся тысячи человек. Для удобства горожан Невский проспект перекроют для движения. Главная магистраль Петербурга станет пешеходной 31 декабря с 21.00.

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Помимо старых объектов появятся 17 новых. Иллюминация озарит удаленные от центра города районы. В Выборгском украсят проспект Энгельса, Большой Сампсониевский проспект, на Парнасе - улицу Михаила Дудина и Федора Абрамова, в Шушарах – Первомайскую улицу (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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