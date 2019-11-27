«Великий ученый и универсант с большой буквы»: Петербург простился с Людмилой Вербицкой

Утром 27 ноября к зданию Двенадцати коллегий тянулись сотни людей с цветами в руках. Над входом в корпус СПбГУ большими буквами выведено «Людмила Алексеевна Вербицкая (1936 - 2019)». С плаката, улыбаясь, смотрит она - советский и российский лингвист-русист, бывший ректор, а ныне президент СПбГУ, Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Человек, который учил говорить правильно не только петербуржцев, но и всю Россию.

«СПАСЛА УНИВЕРСИТЕТ»

К началу гражданской панихиды в Главном зале Двенадцати коллегий собрался весь свет российской интеллигенции. Ученые, политики, преподаватели, деятели культуры и искусства - каждый хотел лично проститься с «главным русистом мира».

В день панихиды в СПбГУ отменили все занятия.Фото: Олег ЗОЛОТО

Первым с прощальным словом выступил ректор СПбГУ Николай Кропачев. Он рассказал, что именно благодаря Вербицкой университет существует до сих пор. Людмила Алексеевна возглавила ВУЗ и спасла его в период жуткого кризиса.

- В начале 90-х университет мог распасться. Его могло просто не стать, - начал Кропачев. – Не было денег, чтобы платить за электричество, тепло, зарплату сотрудникам. Не было ничего, что могло бы сохранить университет. И в это время ректором становится женщина. Женщина, которая должна была решить эти проблемы. Я уверен, что именно этот этап университетской жизни был главным в истории ВУЗа. Людмила Алексеевна умела заряжать нас своей энергией, любовью к людям, студентам, коллегам. А еще она умела заряжать борьбой, которую она вела за сохранение чистоты русского языка.

Гражданская панихида началась в 10 утра.Фото: Олег ЗОЛОТО

Многие из присутствующих были знакомы с Вербицкой не одно десятилетие. «Великий ученый», «мудрейшая женщина», «борец», «талантливый преподаватель», «светлый неравнодушный человек», «универсант с большой буквы», - именно такой Людмилу Алексеевну запомнили коллеги и друзья.

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что его с лингвистом связывала большая дружба. Он вспомнил, как они частенько засиживались в университете за чашкой чая.

- Мне всегда было очень просто с ней говорить. Людмила Алексеевна всегда советовала мне: «Александр, говори от сердца, и у тебя все получится», - поделился глава города.

Церемонию посетили первые лица Петербурга и Ленобласти.Фото: Олег ЗОЛОТО

Ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий отметил, что уход Вербицкой – большая потеря для всей страны. Он и его коллеги – ректор РГПУ им. Герцена Сергей Богданов и ректор Горного университета Владимир Литвиненко - еще раз напомнили об огромном вкладе Вербицкой в российскую науку.

Народный артист РФ Николай БуровФото: Олег ЗОЛОТО

- Она была так требовательно к себе. Это стало залогом успеха тех дел, за которые она бралась, - сказал Президент Российской академии образования Юрий Зинченко. - Для нее не было нерешаемых проблем.

Свои соболезнования семье выразила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.Фото: Олег ЗОЛОТО

ПРИЕХАЛ ПРОСТИТЬСЯ ДАЖЕ ПРЕЗИДЕНТ

Помимо борьбы за культуру речи и чистоту русского языка Людмила Вербицкая вела борьбу за собственную жизнь. О том, что у великого филолога диагностировали онкологию, знали немногие.

Наталья Бубнова, сестра Людмилы Вербицкой.Фото: Олег ЗОЛОТО

На церемонии прощания сестра Вербицкой, Наталья Бубнова, поблагодарила врачей за профессионализм и внимательность.

Гражданская панихида длилась больше двух часов.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Я не могу не сказать о людях, которые продлевали ей жизнь в течение 10 лет, - поделилась родственница. - Мы привезли ее в больницу в субботу. В воскресенье, в реанимации, к ней подошли Виктория и Елена (дочери Вербицкой, - прим.ред.), она им улыбнулась, сказала последние слова. И через несколько часов ее не стало.

Места в зале хватило не всем.Фото: Олег ЗОЛОТО

Гражданская панихида длилась больше двух часов. Уже после завершения официальной части проститься с Вербицкой приехал Президент России Владимир Путин. К Людмиле Алексеевне он относился с большим уважением и почтением. Он рассказывал, как звонил лингвисту и просил совета. Знания у Вербицкой были фантастические. Она знала ответ на любой вопрос. Владимир Владимирович выразил соболезнования родственникам. Почетного гражданина Петербурга похоронили на Северном кладбище.

Самые близкие отправились на Северное кладбище на автобусах.Фото: Олег ЗОЛОТО

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/746446" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин приехал попрощаться с Людмилой Вербицкой.

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