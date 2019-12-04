В Европу за пару тысяч рублей: «Открытое небо» позволит летать из Пулково в 30 стран мира

Режим «открытого неба», который существенно расширяет географию полетов, может заработать в петербургском аэропорту Пулково уже с нового года. В Министерстве транспорта утвердили предварительный список стран, куда из города на Неве смогут летать иностранные авиакомпании.

- Список обсуждался с Ростуризмом, правительством Санкт-Петербурга, а также с самим аэропортом и российскими авиакомпаниями. По мнению Минтранса, предложенные для иностранных компаний направления «не нанесут ущерба» деятельности российских перевозчиков, - пишет РБК со ссылкой на собственные источники в Минтрансе.

Куда летим?

Куда-то иностранные авиакомпании смогут летать без ограничений, а по другим направлениям есть стоп-лист. Всего в список вошли 30 стран:

Без ограничений: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Швейцария, Швеция и Эстония.

В Австрию, Великобританию, Болгарию и Чехию можно будет летать в любые города кроме столиц. В Германию — кроме Берлина, Дюссельдорфа, Мюнхена и Гамбурга (основные и популярные направления на данный момент, куда имеют рейсы российские перевозчики). В Испании в «бан» попали Барселона и Малага, в Италии ограничены полеты в Рим и Милан, на Кипр —Ларнака и Пафос. Во Францию можно летать во все города, кроме Парижа и Ниццы.

Израиль, Хорватия и Греция в ранее предложенный список не попали.

Другими словами, исключены основные направления, куда сейчас летают российские и крупные иностранные авиакомпании. Но и для лоукостеров, а «открытое небо» интересует в основном их, оставлен приличный зазор. В той же Германии, Италии или Франции есть пригородные аэропорты обслуживающие именно бюджетных перевозчиков. Полеты туда обычно стоят совсем недорого. И это не говоря о внушительном списке стран без ограничений в направлениях.

Конкуренция среди авиакомпаний увеличится, значит цены должны пойти вниз.Фото: Олег ЗОЛОТО

Что это даст?

Отметим, что ирландская Ryanair, британская EasyJet и венгерская Wizz Air уже выразили интерес к полетам из Пулково. Последняя, к слову уже имеет два направления из Петербурга - в Будапешт и в Лондон. И цены на билет туда-обратно иногда начинаются от 2 с небольшим тысяч рублей.

А Ryanair, к примеру, летает из любимой петербуржцами Лаппеенранты в Италию за 15-20 евро. Выгода по сравнению с нынешними тарифами из Пулково очевидна.

Впрочем, официального подтверждения нововведений из Минтранса пока не поступало.

Справка КП:

«Открытое небо» - особый режим, при котором авиакомпании могут совершать полеты в третьи страны, а не только туда, где зарегистрированы. Например венгерская Wizz Air сможет расширить направление рейсов с Будапешта и Лондона (здесь есть отдельное юрлицо перевозчика) в любой город из вышеуказанного списка.