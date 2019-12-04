2019-12-04T15:59:53+03:00
Звезды

Шнуров в Альпах написал стих про Лужкова

В перерывах между концертами и съемками лидер «Ленинграда» успел съездить в отпуск
Петр КИБЕР
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Сергей Шнуров написал стих про Альпы.Сергей Шнуров написал стих про Альпы.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Скандальный музыкант, хулиганистый и разбитной рокер Сергей Шнуров в последнее время «оцивилизовался». Он стал ведущим нескольких шоу на центральных каналах ТВ и все больше времени проводит не на концертах, а на съемках. И отдыхать он теперь предпочитает не в каком-нибудь баре в центре Петербурга, а в уютном городке в Альпах. Горный воздух даже сподвиг солиста «Ленинграда» на новое стихотворное творчество. В котором нашлось место и бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову:

- В Альпах оказался в среду. Почему, я не пойму, Отдыхать сюда не едут? Хорошо же как в Крыму! В чем причина, кто виною? Ведь и путь сюда недолог. Только мэр Лужков с женою, Ходят бродят между елок.

Свежий стих Шнуров опубликовал буквально несколько часов назад. На фото он модно одет и счастлив. Сразу чувствуется рука женщины. Видимо новая жена приглядывает за мужем.

Напомним, что не так давно группа «Ленинград» завершила последний, как объявлено, гастрольный тур, анонсировав при этом два новогодних концерта в Москве и Петербурге с билетами по 100 тысяч рублей, а сам Сергей Шнуров рассказал о долгом уходе не пенсию.

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Шнуров съездил в Альпы и написал новый стих.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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