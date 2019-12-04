2019-12-04T17:17:00+03:00
Спорт

Петербургский суд оштрафовал заводилу болельщиков «Спартака» и отстранил его от футбола на 1,5 года

Столичный клуб уже вступился за фаната, пообещав добиваться отмены приговора
Петр КИБЕР
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Заводилу фанатов "Спартака" отстранили от футбола на 1,5 года.Заводилу фанатов "Спартака" отстранили от футбола на 1,5 года.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Скандальное дело болельщиков «Спартака», оскорблявших нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, получило свое продолжение. Если утром контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал на 250 тысяч рублей за поведение фанатов сам столичный клуб, то теперь наказание получил лидер спартаковских ультрас Валерий Бевз. Ему назначили штраф в 5000 рублей и на полтора года запретили ходить на стадион. Такое решение принял Петроградский районный суд.

- Бевз нарушил правила поведения зрителей. Используя мегафон громко скандировал нецензурные выражения в адрес игрока ФК «Зенит» и сборной России Артема Дзюбы, призвав к оскорбительному скандированию всех болельщиков сектора, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сам обвиняемый вину не признал, заявив, что действительно кричал в громкоговоритель, но лишь для того, чтобы завести фанатов «Спартака». При этом никого не оскорблял. Но судья Бевзу не поверил. Впрочем, и на суток его не отправил.

В «Спартаке» уже выразили несогласие с решением и пообещали оказать юридическую поддержку своему фанату.

- Мы будем добиваться пересмотра решения суда вплоть до полной отмены запрета (на посещение соревнований - прим. ред.), - говорится в официальном заявлении столичного клуба.

Напомним, что матч «Зенита» со «Спартаком» прошел в Петербурге 1 декабря и закончился победой хозяев со счетом 1:0. При этом игра была омрачена многочисленными задержаниями спартаковских болельщиков. Полтора десятка из них получили административные штрафы в 500 рублей за хулиганское поведение, трое - 15 суток. Еще одним в списке стал Валерий Бевз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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