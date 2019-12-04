2019-12-04T15:07:14+03:00
Спорт

За оскорбления Артема Дзюбы фанатами московский «Спартак» оштрафовали на 250 тысяч рублей

Всего по итогам матча с «Зенитом» столичный клуб раскошелится на 350 тысяч
Петр КИБЕР
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За поведение фанатов "Спартак" получил 250 тысяч рублей штрафа.За поведение фанатов "Спартак" получил 250 тысяч рублей штрафа.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Поездка в Петербург оказалось не самой удачной для московского «Спартака». Фанатов красно-белых за хулиганство задержала полиция, сам клуб проиграл в очном поединке с «Зенитом», а теперь еще должен заплатить 350 тысяч рублей штрафа. Большую часть - за оскорбления Артема Дзюбы, которыми отличились болельщики клуба из Москвы.

- Болельщики «Спартака» скандировали нецензурные выражения в адрес Дзюбы, за это клуб наказан штрафом в 100 тысяч рублей. Также они вывесили четыре несогласованных баннера, два - оскорбительного характер. За это еще 50 и 100 тысяч рублей, - рассказал журналистам глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц после прошедшего сегодня заседания.

Оскорбления весь матч сыпались на Артема Дзюбу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оскорбления весь матч сыпались на Артема Дзюбу.Фото: Артем КИЛЬКИН

Также столичный коллектив заплатит 100 тысяч рублей за грубое поведение футболистов, в сумме они получили за матч шесть желтых карточек.

Впрочем, не остался без наказания и «Зенит». 50 тысяч клуб заплатит за посторонние предметы на поле («спасибо» фанатам), а еще 100 тысяч - за мат.

Напомним, что игра между «Зенитом» и «Спартаком» прошла 1 декабря на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 1:0 в пользу клуба с берегов Невы. Единственный мяч был забит в результате активных действий Артема Дзюбы, который протолкнул мяч в сетку спартаковских ворот от ноги защитника гостей Ильи Кутепова.

«Зенит» после победы закрепился на первом месте в Российской премьер-лиге, а «Спартак» опустился на девятое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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