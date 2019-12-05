2019-12-05T14:39:43+03:00
Происшествия

В Петербурге «заминировали» 22 станции метрополитена

Кинологи с собаками проверяют все вестибюли линий подземки
Лилия КОЗЛОВА
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Все станции петербургского метрополитена проверяют на наличие взрывчаткиВсе станции петербургского метрополитена проверяют на наличие взрывчаткиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Уже неделю Петербург страдает от волны ложных «минирований». Все началось с городских судов, далее стали получать угрозы школы, больницы, торговые и бизнес-центры. В четверг, 5 декабря, очередь дошла и до петербургского метро. На этот раз «террористы» заявили, что заложили бомбы на 22 станциях подземки.

- У нас идет внеплановая дополнительная проверка всех станций без закрытия. Работаем в штатном режиме, - пояснили «КП-Петербург» в пресс-службе петербургского метрополитена.

Сообщения о «минировании» никак не помешали работе метро. Вероятно, у «террористов» было желание создать транспортный коллапс своим действием. Но несмотря на то, что подземка продолжает функционировать, проверка станций ведется действительно не просто сотрудниками метрополитена, а кинологами с собаками.

Также с утра «бомбы» были «заложены» в 72-х зданиях судов, школ, больниц. Коснулось это и Смольный музей, Эрмитаж, Казанский, Петропавловский, Спасо-Преображеский, Троицко-Измайловский, Крестовоздвиженский, Исаакиевский соборы.

Как правила, в письмах с угрозами говорится о бомбе в помещении. «Террористы» требуют от некого Константина вернуть 122 биткоинов (более 55 миллионов рублей), которые якобы были украдены с криптовалютной биржи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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