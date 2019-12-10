Сын Валерии, попавший в ДТП под Петербургом, лежит в одной больничной палате со своей девушкой

Сын известной певицы Валерии Арсений Шульгин, попавший в серьезную аварию на трассе М-11 под Петербургом в минувшие выходные, сейчас проводит время в больничной палате. Причем не один, а со своей девушкой Лианой, сидевшей за рулем злополучного «Мерседеса». И если у Арсения лишь зашиты разбитые губы, то у его подруги сломана рука. Юной паре достался семейный «номер» в одной из столичных клиник.

- Больничная романтика, - подписал фото в сторис своего «Инстаграма» сам Арсений.

В кадр попала сама Лиана с рукой на подвязке и огромный букет из красных и белых роз, которые, за неимением вазы, пришлось поставить в простецкое пластиковое ведро с надписью «Для мытья стен. Буфет».

На другом фото влюбленные лежат а соседних кроватях под капельницей. При этом подруга Арсения находится в больнице безвылазно, а сам сын Валерии выбирается из палаты по работе.

За рулем попавшего в ДТП "Мерседеса" была подруга Арсения Лиана. Фото: instagram.com/arseniy_shulgin

Напомним, что авария на 649 километре новой платной автодороги М-11 «Москва-Петербург десятков километров, «Мерседес», в котором ехали Арсений Шульгин с его девушкой, влетел в отбойник.

В итоге у молодого парня было разбито лицо, а сидевшая за рулем подруга сломала руку. Пострадавших отвезли в Тосненскую городскую больницу, а позднее переправили в Москву. Арсений объяснил, что хотел сделать маме сюрприз и познакомить ее с любимой. А вот сама Валерия, дававшая в Петербурге концерт, оказалась от произошедшего в шоке.