2019-12-11T12:41:13+03:00
Происшествия

«На него могли повлиять таблетки»: появились новые детали отношений историка Соколова и его жертвы накануне трагедии

По словам адвоката Александра Почуева, в качестве одной из версий случившегося защита рассматривает «медикаментозный аффект»
Сергей ВОЛЧКОВ
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По словам адвоката Александра Почуева, Соколов и Ещенко весной хотели отправиться в свадебное путешествие в Европу. Фото: скриншот сайта YouTubeПо словам адвоката Александра Почуева, Соколов и Ещенко весной хотели отправиться в свадебное путешествие в Европу. Фото: скриншот сайта YouTube
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Больше месяца прошло с момента зверского убийства бывшим доцентом СПбГУ Олегом Соколовым 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Однако эта дикая история, выплеснувшаяся далеко за пределы Санкт-Петербурга, до сих пор продолжает обрастать неизвестными ранее подробностями. Так, на прошедшей сегодня, 11 декабря, пресс-конференции адвокат историка-расчленителя Александр Почуев рассказал о его отношениях со своей жертвой накануне трагедии.

Вместе с Анастасией Ещенко Олег Соколов посещал реконстуркторские фестивали и балы и даже всерьез хотел взять девушку замуж. Фото: Скриншот сайта YouTube

Вместе с Анастасией Ещенко Олег Соколов посещал реконстуркторские фестивали и балы и даже всерьез хотел взять девушку замуж. Фото: Скриншот сайта YouTube

- У них были далеко идущие планы, - отметил Почуев. – Будущей весной они хотели пожениться. У них уже были куплены билеты в Испанию или во Францию – я, к сожалению, не помню точно. Известно, что Анастасия и Олег Валерьевич задумывались над написанием совместной научной работы. Никто не мог предполагать, что все в итоге обернется таким страшным образом.

Также, по словам Почуева, в качестве одной из версий случившегося защита рассматривает «медикаментозный аффект».

В случае, если психиатрическая экспертиза признает его вменяемым, Олегу Соколову может грозить от шести до пятнадцати лет тюрьмы. Фото: Артем КИЛЬКИН

В случае, если психиатрическая экспертиза признает его вменяемым, Олегу Соколову может грозить от шести до пятнадцати лет тюрьмы.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Олег Соколов, как человек пожилой, принимал определенные препараты для поддержания здоровья, - рассказал адвокат. – Кроме того, как нам стало известно, накануне трагедии он вместе с Анастасией пил противовирусные. Вполне возможно, что именно таблетки – в сочетании с алкоголем или без него – повлияли на его поведение.

Напомним: в ночь с 7 на 8 ноября 63-летний историк Олег Соколов выстрелом в висок из обреза мелкокалиберной винтовки убил свою молодую аспирантку и любовницу Анастасию Ещенко. А после – при помощи ручной пилы и кухонного ножа расчленил ее тело и попытался утопить останки в реке Мойке, но не удержался и сам свалился в воду.

Олег Соколов - известный историк и один из основателей реконструкторского движения в России. На полях сражений в последние годы он чаще всего появлялся в образе французского бригадного генерала. Фото: Артем КИЛЬКИН

Олег Соколов - известный историк и один из основателей реконструкторского движения в России. На полях сражений в последние годы он чаще всего появлялся в образе французского бригадного генерала.Фото: Артем КИЛЬКИН

Позже, на суде, Соколов плакал и бился головой об стену, а также рассказал, что убил девушку из-за того, что она «превратилась в чудовище из страшной сказки». Несколько дней назад, после недолго пребывания в «Крестах», историка-расчленителя перевели в Москву и назначили ему психиатрическую экспертизу в НИИ имени Сербского. По словам адвоката Соколова, она продлится как минимум до начала января.

Доцент расчленил аспирантку-любовницу.Преподаватель СПбГУ Олег Соколов убил свою 24-летнюю любовницу. Он застрелил девушку, расчленил и пытался утопить её останки в Мойке. Но в итоге сам доцент оказался в реке…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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