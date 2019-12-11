«Докопались до внешности»: Несколько парней жестоко избили студентку в кафе в центре Петербурга

Гематомы, ссадины, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и рана лица. С такими травмами в петербурженка Екатерина Л. попала в больницу после прогулки с подругами. Очевидцы рассказали, что на улице девушку избили мужчины, которым не понравился ее внешний вид.

НЕ ПОНРАВИЛАСЬ КОРОТКАЯ СТРИЖКА

Неприятный инцидент произошел 9 декабря. Около десяти вечера Екатерина и ее знакомые гуляли по Лиговскому проспекту. С ними поравнялась компания парней, которая начала приставать и пошло шутить. Спрашивали, не лесбиянки ли они и почему у них короткая стрижка.

Екатерина рассказала, что на щеку пришлось наложить швы.Фото: СОЦСЕТИ

- Их было семеро.Так получилось, что они нас разделили. Ко мне подошел высокий парень с фразами «Красавица, давай познакомимся», - рассказала одна из девушек, Алина. – Конечно, девочки меня отвели. Когда мы ушли вперед, парни подбежали и каждого ударили по ногам, чтоб мы потеряли равновесие. Никто не упал, но нас вновь начали окружать.

После этого подруги забежали в кофейню, чтобы спрятаться от преследователей. Те зашли за ними. Алина бросилась к персоналу, чтобы сотрудники вызвали охрану. В это время мужчины приблизились к Екатерине и ее подруге, велели достать все из карманов. У последней был с собой перцовый баллончик. Когда та за ним потянулась, ее ударили и разбили губу.

- Компания стала убегать, а Катя побежала за ними. Мы не можем сказать, почему, - продолжает Алина. – Парень, который как раз подходил до этого ко мне, ударил ее два раза по лицу: в челюсть и висок.

Выписка Екатерины из больницы.Фото: СОЦСЕТИ

СОСТОЯНИЕ УХУДШИЛОСЬ

После произошедшего парни скрылись, а Кате вызвали скорую помощь. Медики диагностировали у нее ушибленную рану лица и сотрясение мозга. После обследования 18-летняя студентка отказалась от госпитализации и вернулась домой. На следующий день состояние ухудшилось: болела голова, тошнота не проходила, часто рвало. В итоге пришлось вновь обратиться к медикам за помощью.

- Лежу в Александровской больнице. Мне зашили щеку с двух сторон. У меня сквозное ранение, - рассказала Екатерина. - Из-за щеки я не могу есть. Я третьи сутки, грубо говоря, ничего ем. Утром мне сделали рентген. Он должен показать, есть у меня перелом челюсти или нет.

Она объяснила, что говорить о произошедшем пока не готова. По словам ее подруг, Екатерина плохо помнит события того вечера. Сейчас они собирают для нее в социальных сетях деньги на лекарства.

Известно, что на вид нападавшим было от 18 до 25 лет. Девушки уточнили, что Катя уже обратилась в полицию. В ведомстве «Комсомольской правде» подтвердили, что проводится проверка. При этом в пресс-службе отметили, что заявление от студенток не поступало.