2019-12-11T19:00:03+03:00
Происшествия

Родители убитой Ещенко: «Никакой компенсации Соколов нам не предлагал»

Ранее адвокат «доцента-расчленителя» Александр Почуев заявил, что Соколов хочет заплатить родственникам Анастасии с доходов от продаж его новой книги о Наполеоне
Сергей ВОЛЧКОВ
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Олег Соколов не оставляет попыток загладить свою вину перед семьей Анастасии Ещенко несмотря на то, что родственники девушки не идут на контакт.Олег Соколов не оставляет попыток загладить свою вину перед семьей Анастасии Ещенко несмотря на то, что родственники девушки не идут на контакт.Фото: СОЦСЕТИ
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Олег Соколов, в ночь с 7 на 8 ноября зверски убивший и расчленивший свою аспирантку и любовницу – 24-летнюю Анастасию Ещенко – не оставляет попыток «загладить» свою вину перед ее родственниками. По словам адвоката одиозного историка Александра Почуева, семья Ещенко не идет на контакт, но от своих намерений Соколов отказываться не собирается.

- Благодаря пресс-конференции, которую я организовал в Москве 11 декабря, со мной связались представители издательства «Яуза», - рассказал Почуев «КП-Санкт-Петербург». – Неделю назад там вышла новая книга Олега Соколова «Армия Наполеона». Будет доход с продаж. Олег Валерьевич хочет направит его в пользу пострадавших.

Конкретную сумму адвокат историка называть не стал – по его словам, «суммы пока быть не может – жизнь человека бесценна».

По версии следствия, Олег Соколов убил девушку выстрелом из обреза мелкокалиберной винтовки. А после расчленил ее тело и попытался утопить останки в реке Мойке. Фото: СОЦСЕТИ

По версии следствия, Олег Соколов убил девушку выстрелом из обреза мелкокалиберной винтовки. А после расчленил ее тело и попытался утопить останки в реке Мойке.Фото: СОЦСЕТИ

- Деньгами тут вину не искупить, - отметил Почуев. – Будет столько, сколько он сможет дать, а потерпевшая сторона примет. Вопрос должны решать адвокаты с обеих сторон. Мы хотим и готовы.

Между тем родители Анастасии в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» заявили, что никаких предложений им не поступало.

- Никто нам не звонил, никак с нами не связывался и ничего не предлагал, - рассказал нам отец девушки Олег Ещенко. - Все эти разговоры - сплошное вранье.

Об этом же сегодня, 11 декабря, заявила адвокат матери Анастасии Ещенко, Александра Бакшеева.

- Я об этом узнаю почему-то только через экран телевизора, - отметила она. - У меня нет информации о том, что он связывался с родителями Ещенко. К тому же у родителей есть я, меня в Москве найти - десять минут. Если бы они хотели что-то сделать - он бы так и поступили.

Адвокат Соколова эту информацию пока никак не прокомментировал.

Напомним: экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза мелкокалиберной винтовки в ночь с 7 на 8 ноября. А после – расчленил тело девушки и попытался выбросить останки в реку. Сейчас историк находится в Москве. Ему предстоит судебно-психиатрическая экспертиза в НИИ имени Сербского, которая продлится как минимум до начала января.

Доцент расчленил аспирантку-любовницу.Преподаватель СПбГУ Олег Соколов убил свою 24-летнюю любовницу. Он застрелил девушку, расчленил и пытался утопить её останки в Мойке. Но в итоге сам доцент оказался в реке…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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