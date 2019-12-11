Родители убитой Ещенко: «Никакой компенсации Соколов нам не предлагал»

Олег Соколов, в ночь с 7 на 8 ноября зверски убивший и расчленивший свою аспирантку и любовницу – 24-летнюю Анастасию Ещенко – не оставляет попыток «загладить» свою вину перед ее родственниками. По словам адвоката одиозного историка Александра Почуева, семья Ещенко не идет на контакт, но от своих намерений Соколов отказываться не собирается.

- Благодаря пресс-конференции, которую я организовал в Москве 11 декабря, со мной связались представители издательства «Яуза», - рассказал Почуев «КП-Санкт-Петербург». – Неделю назад там вышла новая книга Олега Соколова «Армия Наполеона». Будет доход с продаж. Олег Валерьевич хочет направит его в пользу пострадавших.

Конкретную сумму адвокат историка называть не стал – по его словам, «суммы пока быть не может – жизнь человека бесценна».

По версии следствия, Олег Соколов убил девушку выстрелом из обреза мелкокалиберной винтовки. А после расчленил ее тело и попытался утопить останки в реке Мойке.Фото: СОЦСЕТИ

- Деньгами тут вину не искупить, - отметил Почуев. – Будет столько, сколько он сможет дать, а потерпевшая сторона примет. Вопрос должны решать адвокаты с обеих сторон. Мы хотим и готовы.

Между тем родители Анастасии в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» заявили, что никаких предложений им не поступало.

- Никто нам не звонил, никак с нами не связывался и ничего не предлагал, - рассказал нам отец девушки Олег Ещенко. - Все эти разговоры - сплошное вранье.

Об этом же сегодня, 11 декабря, заявила адвокат матери Анастасии Ещенко, Александра Бакшеева.

- Я об этом узнаю почему-то только через экран телевизора, - отметила она. - У меня нет информации о том, что он связывался с родителями Ещенко. К тому же у родителей есть я, меня в Москве найти - десять минут. Если бы они хотели что-то сделать - он бы так и поступили.

Адвокат Соколова эту информацию пока никак не прокомментировал.

Напомним: экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза мелкокалиберной винтовки в ночь с 7 на 8 ноября. А после – расчленил тело девушки и попытался выбросить останки в реку. Сейчас историк находится в Москве. Ему предстоит судебно-психиатрическая экспертиза в НИИ имени Сербского, которая продлится как минимум до начала января.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743163" frameborder="0"></iframe> Доцент расчленил аспирантку-любовницу.Преподаватель СПбГУ Олег Соколов убил свою 24-летнюю любовницу. Он застрелил девушку, расчленил и пытался утопить её останки в Мойке. Но в итоге сам доцент оказался в реке…

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