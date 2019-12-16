Новый год лучше без «селедки под шубой»: В магазинах Петербурга продают некачественные рыбные пресервы

Кроме оливье и бутербродов с красной икрой, традиционное блюдо на новогоднем столе – «селедка под шубой». Однако для петербуржцев такой салатик может обернуться проблемами со здоровьем. И все из-за некачественной сельди на прилавках. Речь идет о пресервах из кусочков филе – банки из петербургских магазинов проверили специалисты местной общественной организации потребителей «Общественный контроль». И вывод сделали удручающий: 7 из 10 образцов сельди не соответствуют нормам. Разбираемся, какую селедку лучше не брать.

НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ

Требования к пресервам сегодня такие: массовая доля рыбы в них должна составлять не менее 65 процентов, а масла или соуса должно быть не больше 35 процентов. С этим все проверенные образцы «справились». А вот с показателями безопасности оказалось намного хуже, хотя они тоже жестко регулируются техническим регламентом. В семи баночках с сельдью обнаружили превышение по количеству мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), а также дрожжей и плесеней. Проще говоря, такие «жители» банки могут привести к отравлениям и прочими неприятным и опасным для человека последствиям.

Начнем с тех производителей, к которым у общественников уже были нарекания и в прошлом году. Однако, судя по всему, исправиться им не удалось. Так, в сельди под собственной торговой маркой «То, что надо!» в известной сети гипермаркетов количество дрожжей превысило норму в 29 раз.

– Повышенное содержание дрожжей в пресервах может быть вызвано неоднократным циклом заморозки и размораживания рыбного сырья. В этом случае его консистенция становится более слабой и начинает бродить, – отметил профессор факультета пищевых биотехнологий ИТМО, заведующий кафедрой технологии мясных, рыбных продуктов и консервирования холодом Александр Ишевский.

В 38 раз больше нормы оказалось дрожжей в сельди «Круглый год», а в 2,5 раза – количество КМАФАнМ. «Отличилась» и марка «Асто». В этой рыбе было в 20 раз превышено количество плесеней и в 27 раз – дрожжей.

Не порадовали и пресервы «Fish fabric» «Русский буфет». Микроорганизмов в банке оказалось в 2,5 раза больше нормы. К слову, в прошлом году в сельди этой марки вообще нашли кишечную палочку.

НЕ К СТОЛУ

Но это еще что! Настоящим «рекордсменом» стала сельдь марки «Кетус». В ней специалисты обнаружили плесени в целых 200 раз больше нормы. Кроме того, и содержание дрожжей было превышено в 15 раз.

– Наличие значительного превышения количества плесеней в пресервах говорит о процессе порчи рыбы, – добавляет Александр Ишевский. – Опасность в том, что при этом органолептические показатели (отсутствия неприятного запаха, вкуса или вида - прим. ред.) могут быть в норме, так как перед закладкой рыбы в банки был произведен ее посол, который укрепил структуру сырья. Употребление в пищу пресервов со значительным превышением допустимого количества плесеней и дрожжей может вызвать расстройство желудка.

В 17 раз больше плесеней было и в сельди «Царской» торговой марки «King Fish». При этом пресервы доставили в лабораторию практически свеженькими – всего на четвертый день с даты изготовления. И общественники считают, что проблема скорее всего в несоблюдении санитарных правил на производстве, чем в магазине.

– Если свежий продукт забракован по микробиологическим показателям безопасности, значит, были нарушены требования СанПин, – полагает доцент Высшей школы сервиса и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Ирина Асфондьярова. – На рыбообрабатывающих предприятиях должны проводиться мероприятия по мойке и дезинфекции производственных цехов, оборудования, инвентаря и тары моющими и дезинфицирующими средствами, разрешенными Роспотребнадзором.

Не порадовала и сельдь марки «Меридиан». Больше чем за месяц до конца срока годности в банке оказалось в 150 раз больше дрожжей, в 100 раз больше плесеней и почти в 3 раза больше КМАФАнМ.

ЛУЧШИЕ НА ПРИЛАВКЕ

Только три образца из десяти можно брать в магазинах Петербурга без опаски. Без замечаний прошла испытания сельдь марки «Санта Бремор», «Балтийский берег» и «СОЮЗ-БИЛЛИОН».

НА ЗАМЕТКУ

Как выбрать пресервы?

Профессор факультета пищевых биотехнологий ИТМО, заведующий кафедрой технологии мясных, рыбных продуктов и консервирования холодом Александр Ишевский:

– Лучше отдавать предпочтение пресервам в масле. Продукция в уксусной или майонезной заливке с большей вероятностью может быть изготовлена из недоброкачественного сырья, так как резкие маринады позволяют скрыть вкус и запах, несвойственные качественным пресервам. Упаковка должна быть не вздутой и без подтеков. Если пресервы упакованы в прозрачную тару, стоит оценить рыбу визуально: кусочки должны быть ровными, а их консистенция – плотной, нерасползающейся.