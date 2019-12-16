Экс-преподаватель СПбГУ Соколов, обвиняемый в убийстве студентки, дважды пытался покончить с собой

В Петербурге прошел очередной суд, на котором решали оставить историка Олега Соколова в СИЗО или отпустить под домашний арест. Жалобу в городской суд подал адвокат экс-доцента, обвиняемого в убийстве своей возлюбленной студентки Анастасии Ещенко. Несмотря на то, что сам Олег Соколов был против своего освобождения. Но его родители - 85-летние пенсионеры - попросили суд поместить сына на время следствия в родительский дом.

Прокуратура поддержала мнение самого Соколова. Суд не стал изменять меру пресечения. Сейчас историк находится на психиатрической экспертизе. Специалисты должны выяснить, насколько бывший преподаватель СПбГУ вменяемый. Сам же Олег Соколов, находясь в больнице, успел написать "КП-Петербург" откровенное письмо, в котором рассказал о своих отношениях с убитой Анастасией и планах пожениться.

Доцент пишет книгу об убитой студентке Фото: YouTube

Олег Соколов рассказал "Комсомолке", что планирует написать книгу об убитой студентке. В это же время бывший доцент не оставляет попыток покончить с собой. Об этом сообщил адвокат обвиняемого после того, как суд оставил Соколова под стражей.

- У него было несколько попыток покончить с собой, - заявил адвокат Александр Почуев. - Первая была во время следственного эксперимента. Вторая в СИЗО. Он осознает всю тяжесть своей вины.

Олега Соколова оставили под арестомФото: Артем КИЛЬКИН

В каком именно СИЗО Олег Соколов хотел покончить с собой, адвокат не уточнил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/742982" frameborder="0"></iframe> Доцента СПбГУ Олега Соколова, убившего аспирантку-любовницу, вытаскивают из реки.

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