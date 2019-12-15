«Через четыре дня мы должны были подать заявление в ЗАГС»: Историк Олег Соколов, обвиняемый в расправе над студенткой, написал «КП» письмо-исповедь

63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, уже почти полтора месяца находится под арестом. Историк во время ссоры, по версии следствия, застрелил свою возлюбленную аспирантку из обреза малокалиберной винтовки, после чего расчленил ее тело и выбросил в реку Мойку. Кавалер Ордена почетного легиона после задержания написал явку с повинной и во время суда, где ему избирали меру пресечения, признал свою вину, рассказав, что ссора произошла из-за ревности Насти к его дочерям.

Сейчас Олег Соколов в Москве проходит психиатрическую экспертизу. С момента трагедии он не давал ни одного интервью. И сейчас, пережив 40 дней после смерти возлюбленной, он решился написать «КП-Петербург» письмо-исповедь, в котором откровенно рассказал о своих отношениях с убитой невестой. Ответы историка Олега Соколова на вопросы «Комсомолки» передал его адвокат Александр Почуев.

Олег Соколов сейчас проходит психиатрическую экспертизуФото: Артем КИЛЬКИН

- Олег Валерьевич, ваши друзья говорят, что между вами с Анастасией были теплые чувства. Расскажите о них. Были ли у вас скандалы?

- Я понимаю, что совершил страшное и достоин самой страшной кары. Мне все равно, что говорят обо мне. Это уже не важно. Я убил ее и себя тоже, меня уже нет. Для меня сейчас важна светлая память об Анастасии. Мы с ней должны были обвенчаться весной и планировали свадьбу. За все 5 лет я ее и пальцем не тронул. Даже семейные скандалы у нас были редкими, и, я бы сказал, ровными, без сильных всплесков.

- Как вы познакомились с Анастасией и как развивались ваши отношения?

- Примерно с 2018 года Анастасия жила у меня. В вузе мы не афишировали отношения. Но нужно отметить, что Настя была для меня самой лучшей помощницей, я благодарен ей за это. Летом 2018 года мы приняли решение о свадьбе, подали заявление в ЗАГС на 3 октября 2019 года. Мы с ней очень любили друг друга. В отпуске и на других мероприятиях мы потратили много денег. А те деньги, которые я ожидал в качестве заработка, не получил, поэтому свадьба была отменена. Поэтому мы решили подать заявление 12 ноября и выбрали день свадьбы - 28-29 апреля.

Анастасия Ещенко была убита в ночь с 7 на 8 ноябряФото: СОЦСЕТИ

- Были ли у вас отношения с другими девушками в этот момент?

- С 2014 года, то есть со времени знакомства с Настей, отношений с другими девушками у меня не было. 15 сентября 2019 года я всем близким объявил, что Настя моя невеста.

- В любых даже самых трагичных историях остается недосказанность. Что бы вы хотели сейчас сказать Насте и что бы хотели передать ее родителям?

- Я неоднократно уже всем говорил и передавал через моего адвоката Александра Михайловича Почуева слова раскаяния и свои извинения родным и близким Анастасии. Хотя я понимаю, что никакими словами я не смогу ничего исправить и изменить. Я хочу лично извинится при первой возможности. Пока я тут, сделать этого не могу. Публиковать это (свое обращение к родным Анастасии – прим. ред.) я не считаю допустимым, это очень личный вопрос.

Пара планировала свадьбуФото: СОЦСЕТИ

- Из-за чего был тот роковой конфликт. Какова ваша позиция по версии о том, что она якобы спала в тот момент?

- Защита относит данную версию (убийство во сне – прим.ред.) к «уткам» от «желто-оранжевых» СМИ, - пояснил адвокат Олега Соколова Александр Почуев. – Остальное мы не можем оглашать.

- Какие планы у вас на будущее?

- Планы одни: написать книгу и уйти из жизни.

Анастасия закончила университет с отличиемФото: СОЦСЕТИ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743376" frameborder="0"></iframe> За год до трагедии: В Сеть попало видео с бала, где вальсируют доцент Соколов и его любимая студентка Анастасия Ещенко.

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