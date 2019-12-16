Суд над экс-доцентом СПбГУ Соколовым: Историка, обвиняемого в убийстве студентки, оставили под арестом

Доцент Олег Соколов уже почти полтора месяца находится в СИЗО. 63-летний историк, обвиняемый в убийстве студентки-любовницы, на прошлом заседании признался в кровавой расправе и разрыдался, заявив, что Настя в один момент стала "чудовищем". Суд не проникся речами историка и отправил его в СИЗО. Первое время Соколов был в комфортных "Крестах" в Петербурге. У него была двухместная камера с отдельным туалетом и хорошая еда.

ТЕМА ДНЯ в Петербурге. Доцент Соколов убил свою студентку в годовщину их романа (и за пару дней до официальной помолвки) 00:00 00:00

Позже Олега Соколова перевели в московскую "Бутырку". Сейчас бывший доцент находится в столичной психиатрической клиники, где историка проверяют на вменяемость. К слову, в больнице Соколов успел ответить не только на вопросы психиатров, но и написал письмо "КП-Петербург", в котором откровенно рассказал о своих отношениях с Анастасией.

Доцент Олег Соколов признался в убийстве возлюбленнойФото: СОЦСЕТИ

Адвокат Олега Соколова Александр Почуев не согласился с решением суда об аресте и подал апелляцию. Очередное заседание проходит без самого обвиняемого. Как рассказали в суде, об этом попросил сам защитник доцента. Александр Почуев просит представителей Фемиды отпустить Соколов из СИЗО. На прошлом заседании он предлагал отправить историка под домашний арест. Но следователи заявили, что, находясь на свободе, историк может покончить с собой. Ведь ранее у доцента уже были попытки суицида.

Пара планировала свадьбуФото: СОЦСЕТИ

Сам историк Соколов против того, чтобы его выпускали из СИЗО. Он выступает за самую жесткую кару для себя. Адвокат доцента видит в этом признаки самооговора.

А вот родственники историка, мать и супруга, настаивают на том, чтобы ему дали домашний арест, так как отец Соколова - 85-летний ветеран спецподразделений, который нуждается в иждивении. Пенсионер просит, чтобы доцент отбывал наказание у него в квартире.

Несмотря на все попытки адвоката Почуева освободить своего подопечного, суд оставил Соколова под арестом. Сам Олег Соколов сейчас пишет книгу об Анастасии.

- Хочет увековечить свою возлюбленную в книге-памятнике, - пояснил адвокат Александр Почуев. - Он осознает всю тяжесть своей вины. Он несколько раз пытался покончить с собой. Но в тех условиях, в которых он содержится, это невозможно. Общество не должно дать ему это сделать, во всяком случаем пока.

При этом защита пока не определилась, будет ли просить суд присяжных.

- Как вариант, рассматриваем суд присяжных, с целью вынесения объективного решения суда, - добавил адвокат. - Но общественный вердикт уже вынесен. Просить присяжных – это самоубийство. Этот вопрос преждевременен. Мы рассматриваем такую перспективу, но при наличии гуманного подхода общества. Сейчас мы видим травлю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/744015" frameborder="0"></iframe> В Петербурге на Мойке прошел следственный эксперимент с участием доцента СПбГУ Соколовым.Олег ЗОЛОТО

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