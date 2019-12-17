2019-12-17T01:41:00+03:00
Происшествия

Православные или сатанисты: Жители Химози разошлись во мнениях о многодетной семье, где отец насиловал 13-летнюю дочку

Жители деревни рассказали о странной семье, у которой силовики нашли склад оружия
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Следователи выясняют, что именно творилось в странном коттедже. Фото: предоставлено очевидцемСледователи выясняют, что именно творилось в странном коттедже. Фото: предоставлено очевидцем
Изменить размер текста:

Взволнованные жители деревни Химози дали несколько интервью, рассказав о странной многодетной семье, в коттедже которой 16 декабря силовики провели обыски. Напомним, в доме нашли целый склад оружия: от автоматов Калашникова до пистолета Макарова. В комнатах коттеджа повсюду расставлены иконы, а супруга главы семейства Андрея Б., по предварительным данным, приходится ему двоюродной сестрой. Более того, отца детей задержали по подозрению в изнасиловании своей 13-летней дочки.

Несмотря на вышеописанную страшную картину, одна из соседок хорошо отзывается о многодетной семье. Пенсионерка говорит, что все восемь детей ходят в школу и прилежно учатся. Местная жительница подтверждает, что и отец, и мать, и ребятки - очень религиозные люди.

Мнения о подозрительной семье разделились. Фото: предоставлено очевидцем

Мнения о подозрительной семье разделились. Фото: предоставлено очевидцем

- Да, они связаны с православной церковью. Сама Покровский собор посещаю, их старший сын мне помогает по хозяйству. Копает грядки, дом вот красили вместе. Очень порядочная семья. Мать Света, а отец Андрей. Но не знаю, чем они конкретно занимаются. Вроде бы художники. Светлана точно занимается детьми, хозяйством. У нее все сыты и одеты, - рассказывает пожилая соседка.

Есть и обратная сторона медали – другой житель деревни утверждает, что со всеми членами семейства не все так просто, про них ходят разные слухи.

Местные жители, встревоженные приездом спецслужб в деревню, рассказали все, что знают о многодетной семье. Фото: предоставлено очевидцем

Местные жители, встревоженные приездом спецслужб в деревню, рассказали все, что знают о многодетной семье. Фото: предоставлено очевидцем

- Местные неоднократно замечали всякое. Бывало, что у нас тут три-четыре кота в ряд лежали рядом на улице. Вроде мертвые, не шевелились. Но связано ли это с семьей – не скажу. Про религиозность их не в курсе, но деревенские бабульки разное говорят – знаете, что сатанисты там всякие живут, - делится молодой парень, живущий неподалеку в Химози.

Добавим, что отец семьи просто так не сдался полиции и ОМОН. Перед задержанием он представлялся спецагентом и кричал, что будет стрелять. Сейчас в отношении него завели уголовное дело по статье за изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста. Условия содержания других детей проверят в ходе расследования.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

В доме многодетной семьи в деревне Ленобласти нашли склад оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «В доме многодетной семьи в деревне Ленобласти нашли склад оружия»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Через четыре дня мы должны были подать заявление в ЗАГС»: Историк Олег Соколов, обвиняемый в расправе над студенткой, написал «КП» письмо-исповедь
Доцент СПбГУ дал первое интервью и рассказал о своих отношениях с погибшей Анастасией Ещенко, о планах на свадьбу и пояснил, что убил девушку не во сне [эксклюзив kp.ru]
«Через четыре дня мы должны были подать заявление в ЗАГС»: Историк Олег Соколов, обвиняемый в расправе над студенткой, написал «КП» письмо-исповедь
Доцент СПбГУ дал первое интервью и рассказал о своих отношениях с погибшей Анастасией Ещенко, о планах на свадьбу и пояснил, что убил девушку не во сне [эксклюзив kp.ru]
Новости 24