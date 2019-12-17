Православные или сатанисты: Жители Химози разошлись во мнениях о многодетной семье, где отец насиловал 13-летнюю дочку

Взволнованные жители деревни Химози дали несколько интервью, рассказав о странной многодетной семье, в коттедже которой 16 декабря силовики провели обыски. Напомним, в доме нашли целый склад оружия: от автоматов Калашникова до пистолета Макарова. В комнатах коттеджа повсюду расставлены иконы, а супруга главы семейства Андрея Б., по предварительным данным, приходится ему двоюродной сестрой. Более того, отца детей задержали по подозрению в изнасиловании своей 13-летней дочки.

Несмотря на вышеописанную страшную картину, одна из соседок хорошо отзывается о многодетной семье. Пенсионерка говорит, что все восемь детей ходят в школу и прилежно учатся. Местная жительница подтверждает, что и отец, и мать, и ребятки - очень религиозные люди.

Мнения о подозрительной семье разделились. Фото: предоставлено очевидцем

- Да, они связаны с православной церковью. Сама Покровский собор посещаю, их старший сын мне помогает по хозяйству. Копает грядки, дом вот красили вместе. Очень порядочная семья. Мать Света, а отец Андрей. Но не знаю, чем они конкретно занимаются. Вроде бы художники. Светлана точно занимается детьми, хозяйством. У нее все сыты и одеты, - рассказывает пожилая соседка.

Есть и обратная сторона медали – другой житель деревни утверждает, что со всеми членами семейства не все так просто, про них ходят разные слухи.

Местные жители, встревоженные приездом спецслужб в деревню, рассказали все, что знают о многодетной семье. Фото: предоставлено очевидцем

- Местные неоднократно замечали всякое. Бывало, что у нас тут три-четыре кота в ряд лежали рядом на улице. Вроде мертвые, не шевелились. Но связано ли это с семьей – не скажу. Про религиозность их не в курсе, но деревенские бабульки разное говорят – знаете, что сатанисты там всякие живут, - делится молодой парень, живущий неподалеку в Химози.

Добавим, что отец семьи просто так не сдался полиции и ОМОН. Перед задержанием он представлялся спецагентом и кричал, что будет стрелять. Сейчас в отношении него завели уголовное дело по статье за изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста. Условия содержания других детей проверят в ходе расследования.

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