2019-12-17T11:38:45+03:00
Происшествия

Следственный комитет показал видео из дома многодетной семьи, где отец семь лет насиловал свою дочь

В коттедже в деревне Химози Ленобласти силовики нашли целый склад оружия [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В этом доме жила многодетная семья Фото: предоставлено очевидцемВ этом доме жила многодетная семья Фото: предоставлено очевидцем
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История из Ленинградской области как гром среди ясного неба шокировала общественность. Вечером 16 декабря силовики нагрянули в деревню Химози и стали обыскивать частный дом местной многодетной семьи, а также задержали отца – Андрея Б. по подозрению в изнасиловании своей 13-летней дочери. Во вторник, 17 декабря, следственный комитет региона опубликовал видео из коттеджа, где ведутся следственные действия.

- По уточненным данным, с января 2012 года по сентябрь 2019 года в частном доме, расположенном в деревне Химози Гатчинского района Ленинградской области, 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь 2006 года рождения, которая в силу возраста не могла понимать значение и характер совершаемых с ней действий, - сообщили в следственном комитете 47-го региона.

В трехэтажном особняке вместе с 46-летним отцом и его супругой, которая, возможно, его двоюродная сестра, жили восемь детей. Семья была религиозная, во всех комнатах в коттедже расставлены иконы, а вместе с тем в доме хранился целый склад оружия: автоматы, пистолеты, боеприпасы и многое другое. Изъятое направлено на криминалистическую экспертизу и возбуждено уголовное дело за незаконный оборот оружия.

На данный момент идут следственные действия, направленные на изучение условия проживания детей в многодетной семье, а также причины и условия, при которых отец насиловал маленькую девочку. Наряду с этим следствием будет дана оценка действиям органов профилактики правонарушений.

Глава семейства сейчас задержан. С матерью, пострадавшей девочкой и остальными детьми проводят допросы с участием педагога-психолога. Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.

СК Ленобласти показал дом многодетной семьи в деревне Химози, где отец насиловал свою дочь.

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Многодетный отец, у которого в доме нашли арсенал оружия, семь лет насиловал свою дочку

Надругательства, по версии следствия, начались, когда малышке было 6 лет. Семью, предварительно, проверяют на сектантство (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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