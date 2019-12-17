Следственный комитет показал видео из дома многодетной семьи, где отец семь лет насиловал свою дочь
История из Ленинградской области как гром среди ясного неба шокировала общественность. Вечером 16 декабря силовики нагрянули в деревню Химози и стали обыскивать частный дом местной многодетной семьи, а также задержали отца – Андрея Б. по подозрению в изнасиловании своей 13-летней дочери. Во вторник, 17 декабря, следственный комитет региона опубликовал видео из коттеджа, где ведутся следственные действия.
- По уточненным данным, с января 2012 года по сентябрь 2019 года в частном доме, расположенном в деревне Химози Гатчинского района Ленинградской области, 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь 2006 года рождения, которая в силу возраста не могла понимать значение и характер совершаемых с ней действий, - сообщили в следственном комитете 47-го региона.
В трехэтажном особняке вместе с 46-летним отцом и его супругой, которая, возможно, его двоюродная сестра, жили восемь детей. Семья была религиозная, во всех комнатах в коттедже расставлены иконы, а вместе с тем в доме хранился целый склад оружия: автоматы, пистолеты, боеприпасы и многое другое. Изъятое направлено на криминалистическую экспертизу и возбуждено уголовное дело за незаконный оборот оружия.
На данный момент идут следственные действия, направленные на изучение условия проживания детей в многодетной семье, а также причины и условия, при которых отец насиловал маленькую девочку. Наряду с этим следствием будет дана оценка действиям органов профилактики правонарушений.
Глава семейства сейчас задержан. С матерью, пострадавшей девочкой и остальными детьми проводят допросы с участием педагога-психолога. Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.
СК Ленобласти показал дом многодетной семьи в деревне Химози, где отец насиловал свою дочь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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