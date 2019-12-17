Семья маугли: Восемь детей никогда не ходили в школу и 7 лет терпели изнасилования

Трехэтажный особняк на краю небольшой деревни Химози Ленинградской области местные уже окрестили «пыточной». Здесь почти 15 лет жила семья, воспитывающая восьмерых детей. Но местные никогда не видели привычных игр отца с малышами, не слышали с их участка заливистого детского смеха и не замечали, чтобы кто-то из семьи собирался в школу. Рядом с особняком виднеется огромный заросший неухоженный участок земли, посреди которого возвышается шестиметровый деревянный крест. Рядом с домом военное укрепление для пулеметчиков. В самом особняке – спартанские условия, тренировочная база, больше похожая на спортзал подпольного бойцовского клуба. Комнаты заставлены иконами, а углы кладовок забиты оружием. Здесь многодетный отец 7 лет насиловал дочь и пугал всю свою семью расстрелом…

Тренировочная площадка для детей Фото: СКР

«В БРАКЕ С СЕСТРОЙ»

История семьи 46-летнего Андрея Бовта (ранее Лобадюк) больше напоминает сценарий из фильма ужасов. Бывший коммерсант, занимавшийся деревообработкой, жил со своей 47-летней двоюродной сестрой Светланой. Она и родила ему семерых малышей: две дочки 13 и 15 лет и четверых сыновей: младшему – лет. Восьмой ребенок у Светланы был от первого брака. Но об этих детях знали только местные, ведь для государства они не существовали. У малышей попросту никогда не было документов. А все роды проходили в том самом мрачном особняке, которые принимал сам Андрей. Но все эти 15 лет до странной семьи никому не было дела. Ведь семья для многих казалось благополучной.

В этом особняке жили детиФото: Олег ЗОЛОТО

- Не надо искать того, чего там нет, - встречает нас в деревне бойкая соседка семьи Наталья Семеновна. - Говорят о насилии. Но там этим и не пахнет! Там порядочная семья. Света каждые полтора года рожала детей. Они порядочные. Мне помогали заниматься хозяйством. Они говорили, что они художники. Очень благочестивые. В Покровский собор ходили каждое воскресенье. Дети вроде как учились в школе в Петербурге. Прекрасные мальчики и девочки! А то, что они замкнуты, так нечего языком болтать.

СК Ленобласти показал дом многодетной семьи в деревне Химози, где отец насиловал свою дочь.

Я тоже не разрешила своим болтаться на улице. Летом они у меня были, вместе со Светой убирали в саду. У них в семье - чинопочитание, уважение к родителям, взрослым. А чем они занимались я не спрашивала. Света – хозяйством. Козу я им дала, куры у них. А Андрей Викторович – не знаю, но он порядочный семьянин!

Крест стоит прямо посреди участкаФото: Олег ЗОЛОТО

Правда, такой отзыв об этой семье единственный в деревне. Все остальные местные жители давно подозревали неладное. Сам Андрей часто представлялся сотрудником спецслужб. К слову, именно так он и представился при задержании. В доме хранил целый арсенал оружия – автоматы Калашникова, пистолет Макарова, патроны, гранаты. Увидев это, следователи присвистнули. Судя по всему, глава семейства и вправду считал себя спецагентом. Возможно, на своем полигоне он пытался тренировать и своих детей. Так считают местные. Но никто из них с жалобами на странную семью никуда не обращался.

В доме спартанские условия

- Его надо прибить, - вздыхают старушки на остановке. - Дети в школу не ходили. Он тут наряжался во все солдатское и дети у него в этом же ходили. Ездил на машине УАЗ всегда как военный. Там рядом с ними жила тетя Зоя. Так она всегда говорила, что в этом доме что-то плохое происходит. Андрей этот очень странный. Зачем у него дети в камуфляже ходили? Они все забитые, худенькие такие. А он все время ходил с рюкзаком, с торбами какими-то.

Рядом с домом военные сооруженияФото: Олег ЗОЛОТО

«СТАЛ НАРЯЖАТЬСЯ В КОСТЮМ НИКОЛАЯ II»

Глава семейства действительно считал себя религиозным человеком. В свое время он занимался изготовлением икон. Дома у него их огромная коллекция. Мать Андрея в свое время основала частную религиозную организацию. Сейчас она вместе со своим вторым сыном владеет школой по производству мебели. Долгое время в Покровскую церковь семейство ходило в полном сборе. Но потом Андрей исчез из виду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1248" height="700" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/750227" frameborder="0"></iframe> Служитель церкви в Гатчине о семье Бовт.Олег ЗОЛОТО

- Первое время семья действительно приходила с отцом, - рассказал «КП-Петербург» отец Михаил. – Но потом Андрей пропал. Появлялся лишь иногда. Такое чувство, что в какой-то момент он сошел с ума. Это по нему было видно. Наряжался в разные костюмы. Но вот никто о насилии в семье не говорил. Ни дети, ни сама Светлана. Даже на исповеди. Хоть это и тайна.

Священники хорошо знают семью БовтаФото: Олег ЗОЛОТО

Первое время церковь помогала многодетной семье обустраивать трехэтажный особняк. Андрей всем говорил, что он принадлежит семье. Только на самом деле дом принадлежит ученому – другу матери Андрей. Мужчина пустил их пожить к себе, а потом со времени они обосновались, да и Андрей изменился. И выгнать его у хозяина не хватало сил. Как и остальные домочадцы, он попросту боялся за свою жизнь.

В последний раз семья приходила в церковь за день до задержания. Дочка подарила священникам такую поделкуФото: Олег ЗОЛОТО

- Мы ездили к ним домой, - делится псаломщик Андрей. – У них там спартанские условия, какие-то турники, ничего не было обустроено. Мы помогали проводить им отопление. Помогали по дому. Да и другие прихожане о них заботились. У детей были какие-то проблемы с образованием. Поэтому одна из наших прихожанок – учительница – ездила к ним домой заниматься. А потом семья полностью пропала. Андрей изменился. Стал почитать царскую семью. И сам наряжался в Николая II, свою жену – в королевну, да и детей в такие же наряды. Он вроде бы даже ездил в Екатеринбург, где был расстрел царской семьи. Часто его видел на таких мероприятиях. Потом он и вовсе исчез. Вернулась семья в церковь год назад. Но уже без главы семейства. Ни с кем особо не общались.

Мужчина, очень похожий на Бовта молится о спасении царской семьи Фото: НТВ, 2011 год

«СОБИРАЛ ДАНЬ С ДЕРЕВЕНЬ»

Андрей пользовался своей религиозностью. Местные говорят, что он хотел быть похожим на батюшку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/750224" frameborder="0"></iframe> В доме под Ленинградской областью, где найден склад с оружием, предположительно насиловали детей.Олег ЗОЛОТО

- Он ездит по деревням и собирал «дань» якобы на церковь, - делится жительница деревни. – Но он больше был похож на сектанта. Сторонился людей, не смотрел на них. Будто зомбированный чем-то. Все это было на фоне его семьи. Жена забитая такая, худая. Занималась только хозяйством. Прошу меня не упоминать в материале, а то меня потто расстреляют.

Судя по всему, на собранные деньги Андрей и покупал современное оружие, складируя его в своем доме. Сама же семья жила бедно. Светлана продавала козье молоко. Но на свою жизнь жаловаться боялась.

Местные жители в шоке от новостей о своем соседеФото: Олег ЗОЛОТО

- Я его редко видела, здоровался только, - поясняет местная жительница Наталья Николаевна. - Света нормальная у него. Но о своей жизни не рассказывала. Я у нее всегда спрашивала: «Тяжело, Света?». Она отвечала: «Ну что делать, дети помогают. Муж на работе». Мы им свою мебель даже отдали. Внучка у меня с ее дочерью общалась. Той, которую он, как говорят, насиловал. Бегали тут, на велосипеде каталась. Общительная очень, хорошо рисовала на асфальте. Но очень худенькая. Сын у них странный у них. Дети у них не знали, когда родились. Мы вот у одного из них спросили – когда у тебя день рождения? Он ответил: «В день, когда зачали брата»… Но папу они очень боялись. Он их целое лето однажды не выпускал из дома. Поставил огромный замок и все. Я, кстати, часто слышала хлопки по вечерам в поле. Возможно, это он стрелял из своего оружия. Но никто ведь не знал.

Автоматы и пистолеты Бовта Фото: СКР

СЕАНСЫ МАССАЖА

«Никто ведь не знал» - сейчас главное оправдание для всех жителей деревни. Семья так бы и оставалась незамеченной. Если бы не церковь. Мать с детьми воспользовались тем, что Андрей перестал ходить в церковь. И кто-то из них пожаловался одной из прихожанок на то, что отец уже долгое время насилует свою дочь. Оказалось, что все началось, когда девочке было шесть лет. Отец сказал всем, что ведет дочку на массаж и заперся с ней в комнате. После этого «массаж» стад часто повторяться. Поначалу мать не подозревала о том, что происходит за стеной. Но потом девочка не выдержала и во всем созналось. Но отец запугал всех, что расстреляет, если кто-то обмолвится о надругательствах. Оружие в доме не давало повода для сомнений. К счастью, прихожанка церкви спасла семью, пожаловавшись силовикам.

В этот храм семья ходила каждое воскресеньеФото: Олег ЗОЛОТО

- Отец начал насиловать дочку с шестилетнего возраста, это продолжалось семь лет, - рассказывают в СУ СКР по Ленинградской области. – Семья долгое время молчала, потому что мужчина угрожал им расправой. Сейчас он задержан. На него возбуждены уголовные дела по статьям «Насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста» и «незаконный оборот оружия».

Глава семейства сейчас дает показания Фото: предоставлено КП

Сейчас детей из семьи забрали. Им предстоит долгий курс реабилитации.

- С детьми работают психологи, они находятся в больнице, - рассказала «Комсомолке» уполномоченный по правам ребенка по ленинградской области Тамара Литвинова. – Детей уже осмотрели. Никаких признаков избиения у них нет. Но ни у кого из них действительно нет документов. Поэтому они ни разу не обращались в больницу. Их дальнейшую судьбу мы будем решать.

КСТАТИ

Родственники считали Светлану пропавшей

Жену Бовта родственники считали пропавшей 20 лет

К слову, саму Светлану родственники уже двадцать лет считали пропавшей. Муж запрещал ей общаться с семьей. Ее розыск не дал никаких результатов.

«Помогите найти сестру, не выходит на связь с 2000 года, наши мамы двойняшки и мы виделись последний раз на похоронах ее мамы, - делилась в соцсетях два года назад сестра Светланы.- В 1997 году полгода жили вместе, но после замужества муж приобщил ее к какой-то религии и запретил общение с родственниками. На 2000-ый год у нее было двое детей. Мать мужа по телефону не дает никакой информации».

P.S. В этой чудовищной истории пока что остается много вопросов без ответа. Почему Светлана согласилась жить со своим двоюродным братом? Почему не настаивала, чтобы дети ходили в детский сад и школу? Откуда Андрей брал оружие и что делал с ним в доме? Почему старшие дети молчали обо всем происходящем?

Дома у Бовта нашли целый арсенал оружия Фото: СКР

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/750226" frameborder="0"></iframe> Глава многодетного семейства угрожал семье убийством.Видео: СУ СКР по Ленинградской области

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