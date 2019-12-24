2019-12-24T14:40:33+03:00
Звезды

Мама Ольги Бузовой: «Долг я уже погасила и тут же отправила квитанцию Оле»

Ирина Бузова объяснила, откуда взялась информация о задолженности на сайте судебных приставов
Маргарита РЕПИНА
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Ольга Бузова попала в список неплательщиков из-за долга в 10 тысяч рублей.Ольга Бузова попала в список неплательщиков из-за долга в 10 тысяч рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Мама Ольги Бузовой прокомментировала новость о долгах дочери за коммуналку. То, что кого-то вообще взволновала сумма в 10 тысяч рублей, Ирина Александровна назвала смешным.

- У нас главная новость в стране – неоплаченные 10 тысяч Ольгой Бузовой. Сами журналисты сколько за коммуналку платят? Тысяч пять-семь. И десять тысяч так всех впечатлило! – рассказала «Комсомольской правде в Петербурге» мама телеведущей Ирина Бузова. – Она вообще на ту квартиру не приезжает, живет в Москве. Я за это отвечаю, но тоже редко у нее бываю. Я позвонила в сервис, в суд они не подавали. По-моему, это какой-то капремонт, за который квитанции я даже не видела. Эти деньги капали, но на меня никто не выходил. У меня на доме висит список жильцов, у которых по 300-400 тысяч долг. И ничего – в прессе никто об этом не пишет.

Ирина Бузова рассказала, что всегда сама оплачивает счета. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ирина Бузова рассказала, что всегда сама оплачивает счета.Фото: Артем КИЛЬКИН

Ирина Александровна уже обсудила ситуацию с дочерью. Вместе они посмеялись над очередной «сенсацией».

- У нас в Петербурге и по всей стране столько проблем. А мне уже телефон оборвали, - вздыхает Ирина Бузова. – Думаю, что и «Космо Сервису» тоже. Они сами в шоке. В компании знают, что я приезжаю и заранее кладу какую-то сумму на счет. Я рада, что такое внимание к моей дочери. Она до того волнует умы граждан, что 10 тысяч не дают им спокойно жить. Можете всех, кто переживает, успокоить.

Мама телезвезды посоветовала не забывать следить за своими счетами и пользоваться порталом Госуслуг.

Информация о долге появилась на сайте ФССП. Фото: скриншот.

Информация о долге появилась на сайте ФССП. Фото: скриншот.

- Долг я уже погасила и тут же отправила квитанцию Оле. Сказала: "Ребенок, смотри, мама зашла на Госуслуги и твои 10 тысяч оплатила". А то не дай Бог страна рухнет, - смеется Ирина Александровна. – Нас, конечно, сначала завели, а потом развеселили. Закончили мы на позитивной ноте. Решили, что главное - чтобы у всех было здоровье и погода в доме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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