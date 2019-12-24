2019-12-24T14:10:14+03:00
Звезды

Ольгу Бузову разыскивают судебные приставы за неуплату долгов по коммуналке

Звезда задолжала управляющей компании 10 тысяч рублей
Маргарита РЕПИНА
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Ольга Бузова задолжала за коммуналку 10 тысяч рублей.Ольга Бузова задолжала за коммуналку 10 тысяч рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Певица и звезда телеэкранов Ольга Бузова попала в список злостных неплательщиков. Артистку разыскивает служба судебных приставов за неуплату долгов.

Соответствующий документ появился на сайте ведомства в середине декабря. Согласно информации, размещенной в банке данных исполнительных производств, с Ольги требуют 10662 рублей 13 копеек. Сумма для артистки с многомиллионными доходами смешная. Вероятно, так рассудили и представители управляющей компании «Космосервис Центр», которые подали на ведущую Дома-2 в суд.

Восстановить справедливость и заставить звезду заплатить по счетам они решили еще в конце лета. 22 августа коммунальщики обратились в суд иском.

На Бузову подали в суд из-за долгов. Фото: скриншот сайта http://fssprus.ru/

На Бузову подали в суд из-за долгов. Фото: скриншот сайта http://fssprus.ru/

- Спор возник в рамках жилищного законодательства, - уточняют в суде. – Рассматривалось гражданское дело «О взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию».

Спустя неделю, 27 августа, суд вынес приказ погасить задолженность. Но, судя по всему, делать этого ведущая Дома-2 не торопилась. Поэтому ее и передали в руки приставов.

Комичность ситуации в том, что несколько месяцев назад в поле зрения ведомства попал отец артистки. С 2015 года, по данным ФССП, на Игоря Бузова завели девять исполнительных производств. Причиной стала неуплата «налогов и сборов, включая пени». Казне он задолжал 32 тысячи рублей. Сейчас почти все счета погашены. На конец декабря у него остался один акт на 1255 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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