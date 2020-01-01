Метростроевцы Петербурга остались без зарплаты перед Новым годом

Взятый правительством Санкт-Петербурга курс на «оздоровление» компании «Метрострой», судя по всему, еще не скоро приведет к ощутимым результатам – так много там накопилось проблем. И одна из них – гигантские долги по зарплате. Десятки человек, трудившихся на благо петербургский подземки, перед Новым годом остались без обещанных выплат. Об этом сами метростроевцы сообщили в социальных сетях.

- ЗАО «Управление-15» сидит без копейки, - пожаловались сотрудники. – У приставов что-то подгрузилось с ошибкой, и теперь деньги, которые должны были выплатить людям, возвращаются из банка обратно. Уже вернулись полтора миллиона как неопознанные. Следующих выплат ждать теперь только после 9 января.

Проблемы компании росли годами словно снежный ком: закончилось все гигантскими долгами, периодическими забастовками трудящихся и арестом генерального директора.Фото: Артем КИЛЬКИН

Не все ладно и в других подразделениях – в комментариях к записи люди сообщают, что им либо выплатили либо часть денег, либо не заплатили вообще ничего.

Напомним: проблемы у компании «Метрострой» длятся вот уже несколько лет. Проблемы множились и в итоге обернулись огромными долгами и арестом генерального директора Николая Александрова. Его сменил выходец из Смольного – бывший глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин. В первую очередь чиновник намеревается понять финансовое положение главного строителя петербургской подземки. Напомним, что в конце 2018 года долги компании оценивались в 23 миллиарда рублей.