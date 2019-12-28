2019-12-28T20:10:09+03:00
Общество

9 тонн аналога снюса нашли на складе в Ленобласти

Инспектора Роспотребнадзора арестуют товар, потом он будет уничтожен
Петр КИБЕР
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В Ленобласти нашли склад с 9 тоннами никотинового снюса. Фото: Роспотребнадзор ЛО.В Ленобласти нашли склад с 9 тоннами никотинового снюса. Фото: Роспотребнадзор ЛО.
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История с отравлением 24 декабря девяти школьников во Всеволожском районе Ленинградской области, которые съели конфетки со снюсом*, вызвала моментальную реакцию руководства региона. 27 числа губернатор Александр Дрозденко издал распоряжение, запрещающее продажу несовершеннолетним жвачек и конфет, содержащих никотин и его производные. Одновременно всем ведомствам было приказано усилить профилактическую работу. И результаты не заставили себя ждать. Под Тосно проверка выявила склад, на котором была партия подобной отравы.

- 28 декабря при проведении надзорных мероприятий на территории Тосненского района Ленинградской области в поселке Федоровское выявлен склад оптовой торговли некурительной никотинсодержащей продукции, - сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора

Губернатор Ленобласти запретил продавать детям никотиновые конфеты. Фото:instagram.com/drozdenko_au

Губернатор Ленобласти запретил продавать детям никотиновые конфеты. Фото:instagram.com/drozdenko_au

Всего инспектора нашли больше 9 тонн жевательной смеси - аналога снюса. Разница в том, что снюс содержит табак, а найденный продукт - никотин. При этом концентрация его в одной порции может быть очень высокой и вызывать привыкание быстрее, чем сигареты.

Документов, удостоверяющих качество и безопасность товара, никто показать не смог. Сейчас инспектора Роспортребнадзора при поддержке полицейских арестовывают всю партию. В дальнейшем никотиновый снюс будет изъят через суд и уничтожен.

*- Снюс - вид жевательного табака. Представляет собой измельченный увлажнённый табак, который помещают между верхней губой и десной на длительное время — от 30 минут до часа. При этом никотин из табака поступает в организм. В последнее время в продаже появились жевательные резинки, смеси и конфеты со снюсом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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