2019-12-27T13:16:50+03:00
Общество

110 откровенных поцелуев: неожиданный подарок от крымчанки привез поезд «Таврия» в Санкт-Петербург

Стереть с вагона следы алой помады не смогли ни дожди, ни порывистый ветер
Сергей ВОЛЧКОВ
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Да, вам не показалось - надпись на боку поезда составлена из поцелуев. Их здесь не меньше 110. Фото: пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс".Да, вам не показалось - надпись на боку поезда составлена из поцелуев. Их здесь не меньше 110. Фото: пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс".
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Отправление первого за пять лет прямого поезда из Санкт-Петербурга в Крым обернулось настоящим народным праздником – люди читали составу стихи, везли в подарок родне гостинцы и предвкушали купание в пусть и холодном, но таком родном Черном море. Но еще более радостной оказалась встреча «Таврии» (такое название получил состав) в Севастополе. Дошло до того, что одна из женщин, находившихся в тот момент на перроне, ярко накрасила губы и принялась выцеловывать на блестящем металле большую надпись «КРЫМ».

- Это, конечно, было очень неожиданно, - рассказали «Комсомолке» в компании-перевозчике, отвечающей за курсирование «Таврии». – Позже женщина объяснила, что эти поцелуи были посланы рабочим, которые построили мост через Керченский пролив.

В Санкт-Петербурге отправление поезда в Крым стало настоящим праздником. А в Севастополе встреча оказалась еще более жаркой. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге отправление поезда в Крым стало настоящим праздником. А в Севастополе встреча оказалась еще более жаркой.Фото: Олег ЗОЛОТО

Женщина оставила на вагоне не меньше 100 ярко-красных поцелуев. И, видимо, порыв ее оказался настолько страстным, что надпись продержалась целых три дня и благополучно добралась вместе с «Таврией» обратно в Северную столицу.

- Хотя мы и под дождик попадали, и ветер встречный временами был сильный, - отметили в компании-перевозчике. – Но надписи все оказалось нипочем. Вот что значит – сделано с душой!

"Таврия" - первый поезд, отправившийся из Санкт-Петербурга в Крым за последние пять лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

"Таврия" - первый поезд, отправившийся из Санкт-Петербурга в Крым за последние пять лет.Фото: Олег ЗОЛОТО

Правда, долго символ пламенной любви не продержался - уже утром 27 декабря его смыли на мойке.

Напомним: железнодорожный маршрут «Санкт-Петербург – Севастополь».открылся 23 декабря. Его протяженность составляет 2741 километр, время в пути - 43 часа и 25 минут в дороге. На своем пути состав пересекает 118 рек, 9 областей, три города федерального значения (Санкт-Петербург, Крым и Севастополь), край и республику.

Елка из Сибири, стихи для моста и встреча с мамой: Как провожали первый поезд из Санкт-Петербурга в Крым

Отправление первой «Таврии» превратилось в стихийный народный праздник (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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