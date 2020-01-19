2020-01-19T16:40:36+03:00
Общество

Без морозов и льда на Неве: Петербург встретил самое теплое Крещение за последние 122 года

Очереди из верующих собрались у иорданей по всей Северной столице [фото]
Полина ЖУКОВА
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Тысячи петербуржцев приняли участие в крещенских купаниях.Тысячи петербуржцев приняли участие в крещенских купаниях.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Верующие в Петербурге встречают один из главных православных праздников – Крещение Господне. В честь него 19 января во всех храмах города проходят богослужения. Петербуржцы идут туда, чтобы помолиться и набрать освященной воды. А самые смелые по традиции окунаются в ледяную воду. В этом году в Петербурге организовали 22 купели. А по всей Ленобласти их оборудовали четыре десятка.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил там Чин Великого освящения воды. Фото: Артем КИЛЬКИН

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил там Чин Великого освящения воды.Фото: Артем КИЛЬКИН

Как и всегда, около иорданей дежурят спасатели. Правда, этой зимой они стоят не на крепком льду – пришлось достать катера. Да и самих символических прорубей в виде креста нет. Ведь из-за теплой погоды водоемы в городе не замерзли. Более того, Крещение в 2020-м стало самым теплым за последние 122 года. Днем температура воздуха достигла рекордных +4,4 градуса. Это оказалось на 0,3 градуса выше, чем было в 1898 году.

Очереди из желающих совершить обряд собрались у иорданей по всему Петербургу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Очереди из желающих совершить обряд собрались у иорданей по всему Петербургу.Фото: Артем КИЛЬКИН

Однако отсутствие крещенских морозов не повлияло на традицию горожан испытать себя ледяной водой, а даже наоборот многих подтолкнуло к совершению обряда. Ожидается, что в Петербурге на Крещение в купелях окунутся порядка 20 тысяч человек.

Десятки тысяч верующих по всему Петербургу и Ленобласти поучаствовали в крещенских купаниях. Фото: Олег ЗОЛОТО

Десятки тысяч верующих по всему Петербургу и Ленобласти поучаствовали в крещенских купаниях.Фото: Олег ЗОЛОТО

Очереди к иорданям стали собираться еще до полуночи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Очереди к иорданям стали собираться еще до полуночи.Фото: Олег ЗОЛОТО

По традиции главная иордань расположилась на Неве у Петропавловской крепости. После того, как митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил там Чин Великого освящения воды, к купели выстроилась огромная очередь из петербуржцев. Сам владыка тоже окунулся в иордань. Совершил обряд у Петропавловской крепости в православный праздник и спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров.

Многие участвовали в крещенских купаниях ночью. Фото: Олег ЗОЛОТО

Многие участвовали в крещенских купаниях ночью.Фото: Олег ЗОЛОТО

Ранее в крещенскую ночь испытал себя ледяной водой и губернатор города Александр Беглов. Он вместе с петербуржцами окунулся в купель на Васильевском острове. По традиции поучаствовал в крещенских купаниях губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. В ночь с 18 на 19 января он приехал к иордани в Сертолово.

Главная иордань по традиции разместилась у Петропавловской крепости. Фото: Артем КИЛЬКИН

Главная иордань по традиции разместилась у Петропавловской крепости.Фото: Артем КИЛЬКИН

В этом году спасатели дежурят на катерах. Фото: Артем КИЛЬКИН

В этом году спасатели дежурят на катерах.Фото: Артем КИЛЬКИН

Кстати, в Ленобласти только за Крещенскую ночь оказалось больше 5 тысяч смельчаков, которые окунулись в ледяную воду. Цифра эта значительно увеличится, ведь традиционно иордани открыты весь праздничный день.

Самые смелые пришли окунуться в ледяную воду. Фото: Артем КИЛЬКИН

Самые смелые пришли окунуться в ледяную воду.Фото: Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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