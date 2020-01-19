2020-01-19T10:57:10+03:00
Общество

В Петербурге проходят крещенские купания

Верующие выстроились у иорданей еще до полуночи
Евгения МОСКВИНА
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В Петербурге встречают праздник Крещения.В Петербурге встречают праздник Крещения.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Верующие петербуржцы сегодня встречают праздник Крещения Господня. По традиции многие окунаются в купели. На омовение горожане отправились еще до полуночи, посетив прежде службы в храмах города. Для проведения крещенских купаний в Петербурге оборудовано больше двух десятков купелей, в Ленобласти – 40.

У каждой организованной иордани дежурят спасатели. Правда, в этом году Крещение проходит без прорубей – из-за аномально теплой зимы лед на водоемах не встал.

По традиции верующие в Петербурге совершают омовение в купелях. Фото: Олег ЗОЛОТО

По традиции верующие в Петербурге совершают омовение в купелях.Фото: Олег ЗОЛОТО

В Крещенских купаниях принял участие и губернатор Петербурга Александр Беглов. В ночь на 19 января он вместе с начальником Главного управления МЧС России по Петербургу Алексеем Аникиным проверил, как обеспечивается безопасность у купелей. Глава города окунулся в иордань на Неве – на Васильевском острове.

Напомним, что главная иордань по традиции расположена в акватории Невы у Петропавловской крепости. Там 19 января в 12:30 митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершит Чин Великого освящения воды. После чего верующие могут окунуться в купель в центре города. Иордани в городе будут работать в течение всего праздничного дня.

Крещенские купания начались в ночь на 19 января и продлятся в течение всего праздника. Фото: Олег ЗОЛОТО

Крещенские купания начались в ночь на 19 января и продлятся в течение всего праздника.Фото: Олег ЗОЛОТО

С подробным списком мест и временем работы купелей можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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