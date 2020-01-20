2020-01-20T14:20:05+03:00
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«Прости, девочка. Ты на нас надеялась»: Собака-путешественница, исколесившая Петербург и Ленобласть в поисках хозяина, умерла в мучениях

Кира перестала есть, пить и ее постоянно тошнило [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Собака-путешественница, исколесившая Петербург и Ленобласть в поисках хозяина, умерла в мученияхСобака-путешественница, исколесившая Петербург и Ленобласть в поисках хозяина, умерла в мученияхФото: СОЦСЕТИ
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Жизнь очаровательной собаки-путешественницы по имени Кира внезапно оборвалась. Милая девочка покорила сердца петербуржцев, которые затаив дыхание наблюдали за тем, как кареглазая красавица катается на маршрутках, автобусах, троллейбусах и даже электричках по всему городу на Неве и Ленинградской области в поисках своего хозяина. 12 января собаку забрали на передержку добрые люди и пытались помочь ей найти ее любимого человека. Однако неожиданно Кире стало очень плохо и буквально за пару дней она «сгорела» на глазах. 19 января сердце пушистой путешественницы остановилось.

- Мы не смогли помочь Кире. Она ушла. Сама. Заключение будет в понедельник или вторник. Спасибо всем, кто искренне переживал за нее, - появилось печальное сообщение о смерти собаке в группе в соцсети.

Кира проехала тысячи километров на разном транспорте, пытаясь найти своего человека Фото: СОЦСЕТИ

Кира проехала тысячи километров на разном транспорте, пытаясь найти своего человекаФото: СОЦСЕТИ

Собаке стало плохо 16 января. Ее начало тошнить, она перестала есть. Ветеринар осмотрел Киру и поставил диагноз – гастроэнтерит. Началось лечение, но ей становилось только хуже. Два дня путешественница пролежала под капельницами, ей сделали УЗИ и выяснили, что что-то мешает в кишечники. С помощью гастроскопии из собаки достали пакет и появились надежды на улучшение.

- Киру оставили на ночь в клинике, она была подключена к аппарату. Потом остановка сердца, потом снова задышала сама... Что потом, мы не знаем, - рассказала петербурженка, взявшая собаку на передержку.

В ночь на 19 января собака перестала дышать. Спасти врачи Киру не успели.

- Прости, девочка. Ты на нас надеялась, - плачут неравнодушные горожане, пытавшиеся помочь собаке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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