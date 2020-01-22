2020-01-22T21:39:26+03:00
Происшествия

Первый анализ готов: в комитете по здравоохранению рассказали о диагнозе одного из пациентов с подозрением на коронавирус

Мужчине уже провели обследование в инфекционной больнице имени Боткина
Сергей ВОЛЧКОВ
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Готовы первые результаты анализовГотовы первые результаты анализовФото: Артем КИЛЬКИН
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У городских медицинских служб вечер 22 января выдался по-настоящему жарким: сразу два человека, гражданин России и гражданин КНР, были отправлены в городскую инфекционную клиническую больницу имени Боткина с подозрением на смертельный китайский коронавирус. Однако, судя по всему, нам можно частично расслабиться и не волноваться за свое будущее – как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, у одного из пациентов диагноз не подтвердился.

- Мужчине из КНР были сделаны анализы, проведена иммунодиагностика, - рассказали в пресс-службе ведомства. – Выяснилось, что у него обычная ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция.

Мужчину из России увезли из аэропорта в специальной изолирующей капсуле. Фото: СОЦСЕТИ

Мужчину из России увезли из аэропорта в специальной изолирующей капсуле.Фото: СОЦСЕТИ

Диагноз, по словам нашего собеседника, точный и окончательный. Результаты обследования второго пациента будут известны позже.

Напомним: новый тип коронавируса, провоцирующий смертельные болезни дыхательной системы, был обнаружен в Китае в декабре прошлого года. По последним данным от него уже скончалось 17 человек, случаи заражения были отмечены в США, Таиланде, Японии и Южной Корее. До Санкт-Петербурга вирус пока не добрался – но у нас уже на всякий случай усиливают кордоны.

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Из Поднебесной в Северную столицу потенциальный заболевший прилетел неделю назад (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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