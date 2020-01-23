Держится лихорадка: в больнице Боткина рассказали о состоянии второго пациента с подозрением на китайский коронавирус

Вот уже второй день вся Россия с замиранием сердца следит за новостями из петербургской городской инфекционной больницы имени Боткина. Там со вчерашнего вечера содержатся двое мужчин, у которых медики заподозрили новый смертельный китайский вирус. Но если одного из них уже обследовали и поставили отрицательный диагноз (за опасными симптомами скрывалась обычная ОРВИ), то со вторым все не так просто.

- Пациент находится в состоянии средней тяжести, - рассказал «Комсомолке» главный врач больницы Алексей Яковлев. – У него сохраняется высокая температура, одышка, боль и воспаление горла. Предварительный диагноз - также ОРВИ, но обследование продолжается.

23-летний Арман К. прилетел в Санкт-Петербург из Шанхая. Мужчина сам обратился в медпункт аэропорта, когда почувствовал недомогание.Фото: СОЦСЕТИ

Речь идет о 23-летнем жителе Санкт-Петербурга Армане К. В Северную столицу он прилетел вчера, 22 января, из Шанхая. Молодой человек почувствовал недомогание еще в самолете и после приземления сам обратился к сотрудникам аэропорта с просьбой отправить его в больницу. Из «Пулково» потенциального заболевшего увезли в специальной герметичной капсуле.

Напомним: новая смертельная форма коронавируса вот уже почти три месяца свирепствует в Китае. Болезнь уже затронула больше 400 человек и убила 17. Недавно ее обнаружили в США, Таиланде, Японии и Южной Корее.

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