2020-01-23T14:22:27+03:00
Общество

«Врачи ходят к нему в костюмах химзащиты»: друг мужчины, у которого подозревают смертельный китайский вирус, рассказал о его состоянии

Заболевший сейчас находится в городской инфекционной больнице имени Боткина. Его продолжают обследовать
Сергей ВОЛЧКОВ
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Молодой человек лежит в инфекционной больнице имени Боткина. Его продолжают обследовать.Молодой человек лежит в инфекционной больнице имени Боткина. Его продолжают обследовать.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Вечером 22 января в больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге поступили сразу двое мужчин – уроженец Китая и Россия. Медики заподозрили у них новый смертельный коронавирус, который сейчас свирепствует в Поднебесной и уже успел перекинуться на другие страны. Но если первому пациенту уже диагностировали обычную и совсем не страшную ОРВИ, то со вторым ситуация сложнее.

По информации «КП-Санкт-Петербург», 22-летний Арман К. прилетел в Северную столицу из Шанхая. До этого он жил там на протяжении трех месяцев вместе со своей девушкой Анной – они преподавали изобразительное искусство китайским студентам. По словам близких, о разгуле инфекции молодые люди знали.

22-летний Арман К. три месяца провел в Шанхае. Фото: СОЦСЕТИ

22-летний Арман К. три месяца провел в Шанхае.Фото: СОЦСЕТИ

- Они ходили по улицам в медицинских масках, - рассказывает брат Анны Андрей. – Но накануне отлета маски в аптеках закончились.

Из Шанхая Анна отправилась в Минск, а Арман – в Санкт-Петербург. Молодой человек летел с пересадкой в Москве. В столице он без проблем прошел проверку на тепловизоре, а на пути в Петербург почувствовал себя плохо: подскочила температура, появились кашель и сильная одышка. В итоге, приземлившись в аэропорту «Пулково», Арман сам обратился в медпункт. Оттуда его в специальной герметичной капсуле увезли в больницу имени Боткина.

- Он лежит в отдельном боксе, - продолжает Андрей. – Медики ходят к нему в костюмах химзащиты. Вчера вечером в больницу приезжало очень много врачей – видимо, был какой-то консилиум. Он очень волнуется, но старается держаться, успокаивает нас, говорит, что все будет хорошо.

20-летняя Анна ездила в Шанхай вместе с Арманом. Молодые люди обучали китайских студентов изобразительному искусству. Фото: СОЦСЕТИ

20-летняя Анна ездила в Шанхай вместе с Арманом. Молодые люди обучали китайских студентов изобразительному искусству.Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас молодого человека продолжают обследовать. Его состояние врачи оценивают как «средней тяжести» - не спадает температура, держатся одышка, кашель и воспаление горла. Предварительный диагноз – все та же ОРВИ, но лучше, конечно, перестраховаться.

Между тем девушка Армана Анна также находится в больнице, но в Минске. Уже дома, после прилета, 20 января, у нее поднялась высокая – до 38,5 градусов – температура. 22 числа в 16:00 девушку забрала «Скорая». По словам Андрея, анализы у нее смогли взять только утром – а до этого хотели положить в общую палату. Предварительный диагноз – грипп, однако врачи в нем сомневаются.

Напомним: новый коронавирус обнаружили в Китае в декабре прошлого года. По последним данным, число заболевших уже достигло 600 человек, число умерших - 17. Отдельные случаи заболеваний диагностируются в США, Таиланде, Японии и Южной Корее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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