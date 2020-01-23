2020-01-23T15:51:03+03:00
Происшествия

Уже третьего человека госпитализировали в Петербурге с подозрением на новый смертельный вирус - на этот раз женщину

Китаянку, прилетевшую в Северную столицу из Москвы, забрали в больницу имени Боткина из гостиницы
Сергей ВОЛЧКОВ
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Женщину забрали в больницу из гостиницы, где она остановилась.Женщину забрали в больницу из гостиницы, где она остановилась.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Количество больных, у которых медики подозревают смертельный китайский коронавирус, продолжает расти. Так, вчера, 22 января, ночью с городскую клиническую инфекционную больницу имени Боткина доставили еще одного пациента - на этот раз женщину. Об ициденте «КП-Санкт-Петербург» рассказали в городском управлении Роспотребнадзора.

- Уроженка Китая прилетела в город 20 января из Москвы вместе с туристической группой, - уточнили в ведомстве. – 22 января она почувствовала недомогание.

У женщины поднялась температура - до 37,9 градусов - и появилась слабость. Она обратилась за помощью в гостиницу при аэропорте, где врачи приняли решение отправить пострадавшую в больницу имени Боткина, чтобы исключить коронавирус.

По предварительным данным, у пострадавшей ОРВИ. Однако обследование еще продолжается. Фото: Артем КИЛЬКИН

По предварительным данным, у пострадавшей ОРВИ. Однако обследование еще продолжается.Фото: Артем КИЛЬКИН

- В больнице ей провели экспресс-тест, - отметили в Роспотребнадзоре. – Новой форм коронавируса он не показал. Предварительный диагноз, который поставили женщине – острая респираторная вирусная инфекция.

В ведомстве добавили, что биологический материал, взятый у пациентки, направили на углубленное исследование в специализированную лабораторию в Новосибирске.

Напомним: ранее с подозрением на новый китайский коронавирус, от которого в самом Китае уже скончалось 17 человек, госпитализировали двоих мужчин. Одному из них медики поставили ОРВИ. Обследование второго еще продолжается.

В китайском Ухане распространяется коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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