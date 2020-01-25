"Она была асексуальна": Подруги сожженной блогерши не верят, что ее задушил друг во время секса

В Петербурге активно обсуждают загадочную смерть 20-летней блогерши с YouTube по имени Мишель. Ее сожженное тело было обнаружено в лесополосе в поселке Парголово. Тремя днями ранее нашли тело и ее близкого 21-летнего друга Алеся. Именно его в сети некоторые называют виновным в смерти девушки. Мол, у ребят произошел грубый секс во время которого парень случайно придушил блогершу. Однако подруги отрицают эту версию, аргументируя, что Мишель не интересовалась интимными встречами.

- Сейчас все говорят, что ее задушили во время секса, - вздыхает подруга блогерши. - Но она была асексуальна. Мы не верим в это. Это какая-то ложь.

Блогерша с другом ни раз заявляли о суицидеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Однако друзья и не отрицают, что действительно Алесь мог помочь своей подруги уйти из жизни. По их рассказам, парочка обсуждала этот общий план и много в последнее время говорили о суициде. Да и сами блогерша с парнем писали об этом на своих страницах в соцсетях.

- Видимо, все, - написал последнее сообщение в своем блоге друг Мишель. - Смерть. Совместное решение.

Напомним, что труп 21-летнего Алеся нашли у дома на улице Пионерстроя после того, как он выпал из окна.

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