Петербуржцы превратили в жуткую помойку один из последних магазинов Spar

Петербуржцы массово делятся в соцсетях пугающими фотографиями одного из последних работающих магазинов Spar в Славянке. Жители Северной столицы шокированы поведением озверевших покупателей – повсюду погромы и антисанитария. Люди хватают первые попавшиеся на глаза товары, чтобы скорее урвать их со скидкой в 50%. А на замороженные продукты дают и того больше – все 70%.

Люди наступают на продукты, пьют напитки прямо в магазине и толкаются друг с другом в надежде вырвать дешевый товар. Фото: instagram.com/violettaniki89

- Были там, зашли купить бытовую химию. Она действительно дешевле на 50%, только нужно смотреть сроки – там есть реально древние. Народу немного, продукты брать не советую – вокруг помойка, - пишет очевидец в группе «Детскосельский онлайн» во «Вконтакте».

Еще 18 января в магазине в Славянке были мирные очереди. Фото: vk.com/activ_slav

По словам местных жителей, еще в середине января все покупатели ходили в магазин спокойными и даже мирно стояли в очередях. Однако слухи о скором закрытии Spar в Славянке привели к хаосу.

- Люди как сумасшедшие несутся за скидкой 70%, едят прямо в магазине и пьют тоже. Кто-то не церемонится и выносит набранное без оплаты. Под ногами валяется еда, люди по ней ходят, наступают на пачки чипсов, макарон, киндеров. Дерутся из-за банки тушенки, будто она последняя и в стране дефицит, - отмечает посетительница жуткого магазина Виолетта в своем Instagram.

Сотрудники Spar сдались и даже не пытались навести хоть какой-то порядок в магазине. Фото: vk.com/detskoselsky_online

21 января Spar окончательно «пал». Последние стойкие покупатели отмечали, что происходящее напоминает страшную свалку – люди роются в грязи и куче коробок в поисках дешевого товара. Вокруг негде ступить и все пропахло жутким смрадом. Сотрудники Spar сдались и особо не пытались навести хоть какой-либо порядок. А на следующий день магазин все же закрылся, как гласит объявление, по техническим причинам. Похоже, это сделали, что называется, от греха подальше – дабы предотвратить массовую истерию и беспорядки.

Напомним, владельцы Spar в Петербурге отказались от перезапуска магазинов в 2020 году из-за огромных долгов. Сейчас к ООО «ТД «Интерторг» подали более 90 исков на общую сумму 9 миллиардов рублей.