К владельцам магазинов Spar подали иск на 8 миллиардов рублей

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:13:30+03:00

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Владельцы закрывшихся магазинов Spar, «Народная семья» и «Идея» получили новую порцию неприятностей. Вслед за требованиями владельцев площадей освободить арендную недвижимость, иск на кругленькую сумму из-за долгов подал Сбербанк. В общей сложности претензии превышают 8 миллиардов рублей.

- С 9 по 20 января 2020 года к ООО «ТД «Интерторг» подали более 90 исков на общую сумму 9 млрд руб., некоторые из них уже приняли к производству. В пяти заявлениях кредитор требует, чтобы компанию обанкротили, - сообщает портал «Право.ру».

Претензии к «Интерторгу» публикованы в картотеке арбитражных дел арбитражного суда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Основной кредитор - Сбербанк подал иски лишь 20 января и их пока не успели принять к производству, однако именно они самые весомые. Общий объем требований составляет 8,1 млрд рублей.

Напомним, что Spar, «Народная семья» и «Идея» закрылись в Петербурге перед новым годом. Причиной стало долги владельцев перед поставщиками и собственными сотрудниками.

От перезапуска торговой сети было решено отказаться.

ИСТОЧНИК KP.RU