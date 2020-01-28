Историка Олега Соколова признали вменяемым: состояния аффекта не было, но могут потребовать повторную экспертизу

Бывшего 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней любовницы-аспирантки Анастасии Ещенко, все-таки ждет суд. Историк во время ссоры застрелил свою невесту из малокалиберной винтовки в своей квартире на набережной Мойки. После этого доцент расчленил тело девушки и по частям стал выбрасывать в реку. Во время очередной вылазки он не удержался и упал в Мойку вместе с останками возлюбленной. Кавалера Ордена почетного легиона выловили и сразу же задержали. После этого он написал явку с повинной.

Олег Соколов на суде рассказал, что ссора произошла из-за того, что Анастасия не давала ему видеться со своим детьми от трех предыдущих браков. Позже в интервью "КП-Петербург" историк рассказал, что любил Анастасию и планировал с ней свадьбу. В паре была идиллия, пока они не начали жить вместе. Бывшего доцента суд взял под арест. В последнее время экс-преподаватель провел в Москве, где проходил психиатрическую экспертизу. Специалисты выясняли, отдавал ли Соколов отчет своим действиям.

Олег Соколов и Анастасия планировали свадьбуФото: СОЦСЕТИ

И оказалось, что Олег Соколов в момент убийства Ещенко был вменяем. Свои выводы эксперты уже предоставили. Правда, адвокат "профессора" не исключает, что они запросят повторную экспертизу.

- К сожалению, сторона защиты не обременена такими процессуальными сложностями, как походы в СИЗО, - сообщил "КП-Петербург" адвокат Олега Соколова Александр Почуев. - И имеет возможность первыми ознакомиться с материалами экспертизы. Я сейчас нахожусь по дороге в СИЗО для ознакомления с результатами, а кто-то уже публикует их, заранее формируя общественное мнение, что подчеркивает травлю Олега Соколова. Потому что сейчас опубликовать ответ на более 20 вопросов, которые были поставлены перед экспертами, не то, что невозможно, а никто, даже следственный комитет, не может. Следствие еще идет. Ответы носят предварительный характер. Может быть назначена повторная экспертиза, если мы в не увидим ответа на один из вопросов. Или будет недостаточно информации. Мы запросим дополнительную экспертизу. В любом случае эта информация направлена на хайп, создание информационного повода и дискредитации Олега Соколова.

Историк Олег Соколов обвиняется в убийстве студенткиФото: СОЦСЕТИ

Также Александр Почуев считает, что пока рано говорить о том, как произошло преступление. Он пояснил, что версия о том, что Олег Соколов сначала душил Анастасию, а потом застрелил - преждевременна.

- Публикация данной информации незаконна, она формирует предвзятый общественный вердикт, - пояснил адвокат.

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