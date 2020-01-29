«Процедура не из приятных»: в аэропорту «Пулково» всех туристов, прилетевших из китайского Хайнаня, начали тестировать на новый смертельный вирус

В аэропорту «Пулково» пассажиров, прилетевших 29 января с острова Хайнань (самая южная провинция Китая и настоящая Мекка для российских туристов), начали повально проверять на коронавирус. Для этого специалисты Роспотребнадзора используют специальные реактивы – они поступили в Санкт-Петербург в начале недели.

- У всех 300 пассажиров на нашем рейсе взяли по два мазка: из зева и из носа, - делятся в соцсетях пассажиры. – Процедура не из приятных. Хорошо, что мы сидели в самом начале!

В городском управлении Роспотребнадзора отмечают, что все анализы отправят в специализированный вирусологический центр. Там их проверят на наличие нового вируса – процедура займет от двух до четырех часов. У всех пассажиров заранее взяли анкетные данные – номера телефонов и адреса – и в случае необходимости (тьфу-тьфу!) с ними оперативно свяжутся медики и пригласят на полное углубленное обследование.

Пассажиров других рейсов проверяют при помощи мобильных тепловизоров.Фото: Мария ЛЕНЦ

На данный момент, добавляют в пресс-службе ведомства, проверка касаются только туристов с Хайнаня – недавно из-за китайского вируса Ростуризм начал массово эвакуировать оттуда людей. Пассажиров других рейсов, как и прежде, обследуют при помощи переносных тепловизоров.

Напомним, вспышка нового типа коронавируса, вызывающего тяжелую пневмонию, случилась в Китае в декабре прошлого года. По последним данным количество заболевших достигло 6 000 человек. Количество умерших – перевалило за сотню. В Санкт-Петербурге вирус подозревали у двоих мужчин и одной женщины. Но, по счастью, опасения медиков не подтвердились.

anofelesoff В Петербурге туристов проверяют на новый китайский вирус

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