С сайта приставов из-за ошибки пропал 12-миллионный долг Александра Кержакова за алименты

Бывший футболист Александр Кержаков не перестает судиться со своими бывшими женами. Экс-благоверные через суды получили право на алименты от звезды российского спорта. Каждый месяц работодатель Александра сам перечисляет все деньги. И если с этим проблем у экс-возлюбленных Александра нет, то долги по алиментам они получить не могут. Во всяком случае об этом сообщает адвокат первой супруги футболиста Марии. У пары остался совместный ребенок.

- У Александра общая сумма долгов по алиментам порядка 13 миллионов рублей, - рассказала "КП-Петербург" адвокат Марии Светлана Поняева. - Текущие алименты мы получаем каждый месяц. Но вот этот долг Александр не выплачивает. Он продолжает судиться и настаивает на том, что у него нет денег для выплаты такой суммы.

У Александра Кержакова пропали долги на 12 миллионов рублей

Как бы там ни было, а судьба, судя по всему, улыбнулась Александру. Долг в 13 миллионов рублей с сайта судебных приставов исчез. Сейчас там значится только 778 тысяч рублей...

- Никакие деньги нам не поступали, - недоумевает Светлана Поняева. - Судебный пристав объяснил это технической ошибкой. Мы уже направили запрос, чтобы сумма долгов была восстановлена.

Сам Александр комментировать долг по алиментам отказался.

- Не звоните мне по этому поводу, - вежливо попросил нас Кержаков.

Его бывшая супруга общаться на эту тему тоже не стала, объяснив, что сейчас находится на отдыхе.

Напомним, что Александр Кержаков также должен платить алименты Милане Тюльпановой. По решению суда ей ежемесячно перечисляют 1/6 от доходов футболиста.

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