2020-02-03T15:17:22+03:00
Звезды

С сайта приставов из-за ошибки пропал 12-миллионный долг Александра Кержакова за алименты

По словам адвоката бывшей жены футболиста, никакие деньги им не поступали
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Кержаков не стал комментировать свой долгКержаков не стал комментировать свой долгФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Бывший футболист Александр Кержаков не перестает судиться со своими бывшими женами. Экс-благоверные через суды получили право на алименты от звезды российского спорта. Каждый месяц работодатель Александра сам перечисляет все деньги. И если с этим проблем у экс-возлюбленных Александра нет, то долги по алиментам они получить не могут. Во всяком случае об этом сообщает адвокат первой супруги футболиста Марии. У пары остался совместный ребенок.

- У Александра общая сумма долгов по алиментам порядка 13 миллионов рублей, - рассказала "КП-Петербург" адвокат Марии Светлана Поняева. - Текущие алименты мы получаем каждый месяц. Но вот этот долг Александр не выплачивает. Он продолжает судиться и настаивает на том, что у него нет денег для выплаты такой суммы.

У Александра Кержакова пропали долги на 12 миллионов рублей

У Александра Кержакова пропали долги на 12 миллионов рублей

Как бы там ни было, а судьба, судя по всему, улыбнулась Александру. Долг в 13 миллионов рублей с сайта судебных приставов исчез. Сейчас там значится только 778 тысяч рублей...

- Никакие деньги нам не поступали, - недоумевает Светлана Поняева. - Судебный пристав объяснил это технической ошибкой. Мы уже направили запрос, чтобы сумма долгов была восстановлена.

Сам Александр комментировать долг по алиментам отказался.

- Не звоните мне по этому поводу, - вежливо попросил нас Кержаков.

Его бывшая супруга общаться на эту тему тоже не стала, объяснив, что сейчас находится на отдыхе.

Напомним, что Александр Кержаков также должен платить алименты Милане Тюльпановой. По решению суда ей ежемесячно перечисляют 1/6 от доходов футболиста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Милана Тюльпанова отсудила у Александра Кержакова ребенка

В Петербурге в течение 5 часов разводили известную пару (подробности)

Кержаков задолжал бывшей жене по алиментам больше 13 миллионов рублей

Исполнительный документ о задолженности экс-футболиста появился на сайте судебных приставов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Разрушенный СКК призвали признать памятником советской архитектуры и провести реконструкцию
Нерест налимов в Ладоге попал на видеокамеру натуралиста
Очередная «газель» застряла под мостом на Южном шоссе
Полиция предотвратила массовую драку футбольных фанатов на Ржевке
СК завершил расследование убийства ЛГБТ-актисистки Елены Григорьевой
Ребенка с подозрением на коронавирус госпитализировали в Петербурге
Вооруженное ограбление петербурженки на улице попало на видео
Суд закрыл дело в отношении водителя и пассажира «Роллс-Ройса», которые на тротуаре избили прохожего
Следователь из Петербурга отправится под суд за вымогательство взятки
Эколого-патриотическую тропу создадут на территории заказника «Сестрорецкое болото»
Закладчика с 17 граммами наркотиков задержали в Петербурге
За год автопроизводство в Петербурге снизилось на 1%, экспорт вырос на 36%
Работницу УФСИН осудили за сокрытие подпольного производства сигарет на территории тюрьмы в Петербурге
Влюбленная парочка поругалась с таксистом и угнала у него машину в Ленобласти
Три человека погибли при пожаре в Никольском
Водитель разбился насмерть, влетев в отбойник на КАД
Подозрение на коронавирус не подтвердилось у жительницы Ленобласти
Таксист изнасиловал пьяную пассажирку в Гатчине
МЧС предупреждает об усилении ветра в Петербурге
Два трупа, порошок и свернутая купюра в 500 рублей нашлись в съемной квартире на улице Белышева
У пьяной жительница Сланцев умер грудной ребенок
Между Петербургом и Москвой в феврале пустят дополнительные «Ласточки»
В первый рабочий день февраля Петербург встал в пробки