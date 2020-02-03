Выгодный тариф, акции и осознанное потребление: Как сэкономить на сотовой связи

С нового года в России заметно подорожала сотовая связь. В первую очередь повышение стоимости услуг коснулось архивных тарифов. Это пакеты, которыми абоненты еще пользуются, но подключить их или перейти на них уже нельзя. Операторы называют эту меру вынужденной. О причинах роста цен и способах сэкономить в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) рассказал региональный директор Западного региона «Билайн» Дмитрий Глотов.

- Рыночная ситуация меняется под воздействием разных факторов. К ним относятся и затраты на исполнение закона о хранении данных, и планируемые расходы на исполнение закона об устойчивом функционировании российского сегмента интернета, и другие причины. Все они влияют на формирование стоимости услуг, - объясняет Глотов. – Кроме того, «Билайн» инвестирует средства в развитие сети, мобильного доступа, голосового доступа. Основным растущим стримом внутри потребления наших абонентов является интернет-трафик. Люди хотят быть в интернете везде, получать все больше скорости, которая позволяет им делиться эмоциями, смотреть видео и так далее.

При этом качество поглощаемого контента растет. А это значит, что формируются новые требования к технической сети операторов. Поэтому «Билайн» не перестает совершенствоваться.

- Последние два года мы модернизируем свою сеть. Основной наш фокус – чтобы абонент не чувствовал дискомфорт. Мы меняем старое оборудование на новое. На сегодняшний день 90% сети в Петербурге и Ленинградской области уже модернизированы. В течение первого квартала 2020 года мы завершим обновление. У нас будет самая современная сеть в Петербурге.

ВЫГОДНЫЕ ТАРИФЫ И АКЦИИ

Тем, кто хочет сэкономить на связи, Дмитрий Глотов дал несколько советов. Первый - внимательно следить за своими расходами. Это удобно делать в мобильном приложении, которое собирает информацию о всех операциях.

- Например, в приложении «Мой Билайн» указано, какой у человека тарифный план, структура потребления трафика, сколько расходуется минут и гигабайт, нужен ли такой объем трафика или его можно изменить, появляются акции от компании и наших партнеров, - объясняет Дмитрий Глотов.

Еще один способ не потрать лишнее – выбрать правильный тариф. Например, у «Билайна» есть выгодные предложения как для индивидуальных пользователей, так и для всей семьи.

- В семейном предложении к одному тарифу можно подключить от двух до пяти сим-карт. Абонентская плата делится всех участников. Во-первых, это экономит семейный бюджет. Во-вторых, это удобно. Тому, кто будет оплачивать счет, не нужно думать, когда пополнить баланс дочери или бабушке. Все останутся на связи.

Кроме того, в 2018 году «Билайн» запустил для своих клиентов программу по осознанному потреблению интернета. За время, проведенное с пользой, они дарят абонентам бесплатный интернет. Первой была акция «Гиги за шаги». Пользователи получали дополнительные гигабайты за пешие прогулки. Затем появились предложения «Гиги за сон», «Гиги за детокс» и «Гиги за мозги». Их участниками стали несколько миллионов человек.